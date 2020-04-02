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П'ять українських фармкомпаній готові виробляти ліки проти коронавірусу

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П'ять українських фармкомпаній готові виробляти ліки проти коронавірусу / Unsplash

П'ять українських фармацевтичних компаній готові виробляти препарати, які показали свою ефективність в боротьбі з симптомами нового виду коронавірусу COVID-19.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, пише видання "Інтерфакс".

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За словами Радуцького, наразі готуються всі юридичні підстави для того, щоб українські фармацевтичні виробники почали випускати ліки. Він додав, що ці препарати використовуються в інших країнах, однак в Україні "відчувається їхній дефіцит і висока вартість".

"В Україні п'ять заводів вже погодилися їх виробляти, але до цього потрібна юридична підтримка. Зараз Верховна Рада разом з Кабміном готує постанови і законодавчі акти, щоб вони могли їх виробляти", – додав Радуцький.

Додамо, що в Україні підтвердили 804 випадків зараження коронавірусом, з них – 20 летальних.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здорове життя Михайло Радуцький
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