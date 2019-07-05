П'яткова шпора: що це, причини та лікування

П'яткова шпора або плантарний фасцит, це одна з найбільш частих причин болю в нозі. Лише у США 0,85% дорослого населення зверталися зі скаргами на дискомфорт в п'яті за останній місяць. А щороку діагноз п'яткова шпора підтверджується у 1 мільйона осіб.

Хвороба проявляється тим, що у людей з'являється гострий біль у п'яті (ніби всередині застрягла голка). На початку, біль з'являється тільки вранці, після пробудження, коли ви встаєте на ноги. Поступово біль зменшиться, але потім повернеться знову, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Що таке п'яткова шпора?

На підошві ноги проходить п'яткова шпора – тонке сухожилля, яке починається від п'яти, проходить по низу стопи й прикріплюється до пальців ніг. У нормі, це сухожилля служить амортизатором. Але якщо його систематично перенапружувати, це може привести до запалення.



Плоскостопість може викликати п'яткову шпору

Фактори ризику

Вік – найчастіше цією болячкою страждають люди від 40 до 60 років. Певний рід діяльності: танцюристи балету, професійні бігуни, стрибуни і т.п. Коротше вид спорту, при якому на цю зв'язку діє сильне навантаження. Плоскостопість – при ньому навантаження на фасцію збільшується. Надмірна вага та ожиріння. Особливо погано, якщо ви вирішили почати бігати з дуже великою надмірною вагою, тому спершу її потрібно скинути за допомогою менш травмонебезпечного виду спорту, наприклад, еліпсоїд. Роботи, пов'язана з тривалим перебуванням в положенні стоячи: працівники фабрик, цехів, хірурги тощо.

До чого це може призвести?

Якщо ігнорувати біль в стопі, то вона може перейти в хронічну (постійну). Це призведе до зміни ходи (ви будете намагатися йти так, щоб було не боляче), а це вже веде до проблем в гомілкостопі, колінах і навіть хребті.

Діагностика п'яткової шпори

Діагноз ставиться виходячи зі скарг, характерної історії розвитку захворювання та огляду лікаря. Зазвичай, діагноз можна поставити без додаткових методів обстеження. Але якщо лікар буде сумніватися, то призначить рентгенографію стопи або навіть МРТ – щоб переконатися, що біль викликана саме п'ятковою шпорою, а не переломом, тріщиною або защемленим нервом.

Лікування п'яткової шпори

У більшості випадків пацієнт одужує від медикаментозного лікування, зміни способу життя та спеціальних вправ.

Також рекомендують:

• Зниження навантаження на стопи.

• Використання ортезів.

• Носіння коригувальних устілок з супінатором.

• Ударно-хвильова або лазерна терапія.

• Ультразвукове лікування.

• Фізіотерапевтичне лікування – лікувальні ванни, масаж, електрофорез.

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