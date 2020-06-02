Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2429, який дозволяє заготовляти плазму і переробляти її в препарати крові безпосередньо на території України.

2 червня під час другого читання законопроєкту №2429 Верховна Рада внесла зміни до закону України "Про донорство крові та її компонентів". За проєкт закону проголосували 332 нардепи, повідомляє 24 канал.

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Таким чином в Україні розширили можливості служби крові. Відтепер в країні дозволено не лише збирати й зберігати донорську кров і її компоненти, а й використовувати її для створення лікарських засобів.

Натомість вивезення крові або її компонентів за межі України можливе лише за рішенням Кабміну і лише за декількох умов:

якщо Україна повністю забезпечена цими компонентами;

надає гуманітарну допомогу іншим країнам у випадках надзвичайних ситуацій;

для виготовлення з них препаратів крові на умовах контрактного виробництва з обов'язковим їх поверненням в Україну.

Зазначимо, що діяльність з взяття, зберігання та переробки крові і її компонентів дозволена лише у випадку отримання ліцензії, яку видає центральний орган виконавчої влади.

Окрім того, з законопроєктом №2429 Верховна Рада надала дозвіл на ввезення вакцини для військовослужбовців і цивільного персоналу українських миротворчих місій за кордоном без реєстрації.

Також нардепи спростили правила ввезення наркотичних та психотропних лікарських засобів для тяжкохворих людей.