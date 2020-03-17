Рада підтримала проєкт про доступні лікарські засоби

Верховна Рада зібралася на позачергове засідання вранці 17 березня, щоб розглянути законопроєкт, що стосується змін у законодавчих актах, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів і медичних виробів.

За таке рішення на позачерговому засіданні проголосували 290 депутатів.

Як йдеться на сайті Верховної Ради, законопроєктом 2538 пропонувалось внести відповідні зміни до тих основ законодавства України, якими змінюється порядок державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

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Законопроєкт спрямований на:

забезпечення можливості здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету із залученням Закупівельної організації,

із залученням Закупівельної організації, застосування прозорих закупівельних процедур та економії бюджетних коштів, що дозволить забезпечити пацієнтів України життєво необхідними, ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами та іншими медичними товарами,

сприятиме виконанню взятих Україною на себе міжнародних зобов'язань.

Міністерство охорони здоров'я України залишатиметься головним розпорядником бюджетних коштів. Закупівельна організація здійснюватиме закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету в рамках програм, які буде визначено як стратегічні.

Крім цього, Рада підтримала проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету" – "за" проголосували 295 нардепів.

Зокрема, цей закон передбачає звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення в Україну медичних товарів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету Закупівельною організацією.

Які карантинні заходи діють в Україні станом на 16 березня:

В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.

Окрім того, Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.

Втім, Кабмін вже 16 березня може ввести в дію нові обмеження. Вони стосуються скасування міжміського пасажирського автобусного, залізничного та авіасполучення, а також обмежень у громадському транспорті, закриття закладів харчування, закладів культури тощо.



Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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