Рада ліквідує бюрократію та корупцію у сфері охорони здоров'я

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за зміни до проєкту про штучні бюрократичні бар'єри й корупційні чинники у сфері охорони здоров'я.

За зміни до законопроєкту проголосували 259 народних депутатів.

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Що передбачає законопроєкт

Ліквідацію бюрократичних бар'єрів та корупційних чинників у сфері охорони здоров’я. Зокрема, створення правових умов для ввезення незареєстрованих ліків, скорочення часу на виведення на український ринок генеричних лікарських засобів.

Законопроєкт також передбачає розвиток системи служби крові та регулювання ввезення на територію України наркотичних засобів.



Законопроєкт регулює вивезення донорської крові за межі України/Фото: Unsplash

Зокрема, у статті про вивезення крові та її компонентів за межі України додали наступне :

Вивезення за межі України донорської крові та її компонентів може бути здійснено лише у разі надання гуманітарної допомоги у випадках надзвичайних ситуацій за рішенням Кабінету Міністрів України за умови повного забезпечення ними потреб охорони здоров'я населення України.

Взяття плазми за умови її перероблювання та використання для виробництва препаратів крові на території України, перероблювання і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізацію виготовлених з них препаратів, відтепер можуть також здійснювати суб'єкти підприємницької діяльності.

Втім воно дозволяється лише за наявності відповідної ліцензії, одержаної в установленому законом порядку.