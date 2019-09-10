Рада прийняла законопроєкт про захист українців від радіації

Верховна Рада України прийняла законопроєкт 1084, який має підвищити захист українців від іонізуючого випромінювання під час професійної діяльності або медичних обстежень.

За відповідний законопроєкт проголосувало 293 нардепи, проти – 3 і 14 утрималось.

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Законопроєкт встановлює:

Жорстке регулювання видобування і перероблення урану. Ліцензування видобування уранових руд (шахтарі можуть отримувати дозу випромінення більшу, ніж працівники атомної електростанції). Захист стажерів і студентів на рівні персоналу під час роботи з іонізуючим обладнанням (раніше це зовсім було неврегульовано). Заборона імпорту, виробництва та використання медичного обладнання, яке має великі ризики опромінення.



Опромінення має приносити більше користі, ніж шкоди

Автори законопроєкту наголосили, що принцип використання обладнання, яке опромінює, встановлює, що користь від цього має бути вищою, ніж ризики, але обладнання, яке є в Україні часто цьому не відповідає. Воно є застарілим і доза опромінення може бути в 100 разів вищою, ніж в сучасних цифрових апаратів.

Законопроєкт не передбачає закриття рентген-кабінетів, що працюють, але ті, які відкриватимуться, мають чітко відповідати вимогам, які встановлені законом.

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