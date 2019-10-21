Рада рекомендує уряду впровадити новий податок у сфері здоров'я

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Податок пропонують використовувати на лікування рідкісних захворювань
Податок пропонують використовувати на лікування рідкісних захворювань / indesignmedia.net

Верховна рада з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Кабінету міністрів України розглянути можливість запровадження нових податків і зборів, надходження від яких будуть спрямовані на підтримку хворих на рідкісні захворювання.

Надходження від цих податків пропонують спрямувати на підтримку орфанних хворих, зазначає РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

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Комітет у ході засідання напрацював рекомендації щодо розв'язання проблем у сфері надання медичної допомоги хворим на рідкісні (орфанні) захворювання.

 
Орфанні захворювання  що це?
Це – захворювання, які трапляються вкрай рідко: в однієї людини серед 2 тисяч людей. В Україні, як і у світі загалом, близько 5 % населення хворіють на рідкісні недуги. Такі недуги мають важкі симптоми, їх складно діагностувати, а головне – вони потребують дорогого лікування. Для більшості орфанних захворювань лікування поки взагалі не існує.

"Комітетом напрацьовані рекомендації Кабінету міністрів… розглянути можливість запровадження нових податків і зборів, зокрема з реклами фармацевтичної продукції, тютюнових виробів, а також з виробництва та обігу солодких газованих напоїв з підвищеним вмістом цукру, спрямувавши надходження від цих податків і зборів на забезпечення пацієнтів з рідкісними захворюваннями лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання", – зазначили в Комітеті.

Також депутати рекомендують уряду при підготовці проєкту держбюджету на наступні роки передбачати видатки на повне покриття витрат із забезпечення орфанних хворих необхідними для лікування цих захворювань лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання відповідно до потреби.

Крім того, Кабміну пропонують запровадити нову бюджетну програму "Забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання громадян з рідкісними (орфанними) захворюваннями" та розглянути можливість залучення позабюджетного фінансування з не заборонених законодавством джерел для допомоги таким пацієнтам.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Податки
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