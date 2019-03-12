Рада розгляне петицію про легалізацію медичної марихуани

Петиція з вимогою легалізувати використання марихуани з медичною і науковою метою набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів на сайті Верховної Ради. Тепер Рада протягом 3 робочих днів повинна опублікувати на своєму сайті повідомлення про початок розгляду петиції.

Автори петиції вимагають законом врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісу при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, герпесу, виразок, втрати ваги при СНІДі, діабетичній нейропатії, різних формах склерозу і при багатьох інших недугах.

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У петиції закликали нардепів шляхом внесення змін до законодавства створити належні умови для повноцінного застосування рослин у медичній і науковій діяльності, в тому числі з метою розробки, клінічних досліджень та держреєстрації лікарських засобів або протоколів лікування, які передбачають використання продуктів із вмістом канабіноїдів.

Автори петиції також пропонують врегулювати питання легального обороту продуктів із вмістом канабіноїдів, в тому числі хворими особами.

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