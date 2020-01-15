Рада створила новий орган для держзакупівель ліків

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт закону про державні закупівлі лікарських засобів. Відтак, в Україні створять новий державний орган, який займатиметься державними закупівлями медичних та лікарських засобів.

Проєкт закону 2539 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються за кошти державного бюджету прийнято за основу.

За законопроєкт проголосували 278 народних депутатів.

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Що передбачає законопроєкт

Закон вносить зміни до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету.

Крім того, до 1 січня 2023 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та постачання лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель.

У разі нецільового використання зазначених медикаментів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню відповідно до закону.



Законопроєкт полегшує закупівлю лікарських засобів для тяжкохворих українців/Фото: Unsplash

Згідно з законопроєктом закупівлі лікарських та медичних засобів буде здійснювати єдина організація.

Так, статтю 14 Податкового кодексу доповнять пунктом наступного змісту: "Особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я — юридична особа, наділена повноваженнями щодо здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я".

Передбачається, що такі зміни сприятимуть економії бюджетних коштів під час закупівель медичних товарів завдяки звільненню операцій із закупівлі відповідних товарів за кошти державного бюджету від оподаткування податком на додану вартість. Це надасть змогу закуповувати більше медичних товарів при наявних обсягах бюджетного фінансування програм у сфері охорони здоров'я