Мабуть, ще ніколи ми не чекали літа з таким нетерпінням, як цього року: карантин змусив практично викреслити з життя пару місяців, а потім весна вирішила, що її друге ім’я - Осінь, і заливала дощами вулиці, порожні дитячі майданчики, дачні городи...

Але нарешті ось воно, такі жадані тепло, сонце, можливість гуляти з дітьми на вулиці ледь не цілий день, а ще – пляж, річка чи ставок, ягоди в саду на дачі або в селі, щедрий вибір фруктів на ринках, зелень навколо... Дорослі й діти буквально "відриваються": усі гуляють допізна, на пляжах багато людей, про карантин нагадують лише маски в громадських місцях, а про те, що попереду три місяці тепла, кричать вечірні ластівки. Надто ідеальна картина виходить, вам не здається? Давайте придивимося уважніше.

"Неідеальне" літо: приховані та явні загрози

Це відбувається кожного року: після постійного напруження в холодну пору року, очікувань, що дитина може захворіти, влітку ми вирішуємо, що настав час розслабитися і втрачаємо пильність. Здавалося б, що може статися влітку, адже в цю пору року майже ніхто не хворіє! Ви теж так гадаєте? На жаль, помиляєтеся. Звичні для холодів застуди та грип справді відступають (хоча не зникають повністю), але на їхнє місце приходять харчові отруєння та кишкові інфекції, серед яких, зокрема, ротавірусна (або, як її часто називають, "кишковий грип"). Чому вони настільки поширені влітку?

1. Харчові отруєння є наслідком неправильного зберігання харчових продуктів, насамперед – м’ясних. Усю готову їжу влітку слід тримати в холодильнику, діставати безпосередньо перед розігрівом, не залишаючи надовго при кімнатній температурі, і споживати якомога швидше. Небезпечні мікроорганізми у стравах з м’яса можуть розмножитися впродовж 2-3 годин у теплі, а якщо страва лежала на сонці, вона може зіпсуватися значно швидше.

Перше правило безпеки: вживайте і давайте дітям лише свіжоприготовлені страви або страви, що зберігалися в холодильнику. Якщо берете з собою їжу в дорогу, скористайтеся термосумкою з акумуляторами холоду чи дорожнім холодильником, або беріть із собою страви, які не так швидко псуються в теплі. Це означає, що котлети, відбивні, смажена курочка або салат олів’є в дорогу – поганий варіант, завдяки якому найбільш омріяним місцем призначення для вас стане туалет.

2. Кишкові інфекції та ротавірус поширюються з немитими овочами, зеленню, фруктами та ягодами. Скільки б усі навколо не казали, що "прямо з грядки полуниця чиста", "їсти яблуко можна з дерева" – не вірте. Так кажуть люди, які ніколи не хворіли на дизентерію чи ротавірусну інфекцію і від яких не страждали їхні діти. Насправді на грядці, кущі або дереві на всі плоди сідають мухи, що досить легко переносять на своїх лапках небезпечні мікроорганізми, котрі спричиняють кишкові інфекції. Крім того, джерелом інфекції можуть стати "природні" добрива – компост, який допомагає отримати гарний врожай. Немита полуниця з грядки через це може спричинити сильну діарею, блювання та критичну втрату рідини, що дуже небезпечно для маленьких дітей – саме для тих, кому ми бажаємо найкращого, даючи "полуницю з грядки".

Друге правило безпеки: мийте абсолютно всі овочі, фрукти, зелень, ягоди перед споживанням, тим більше, перш ніж давати їх дітям. Не куштуйте дари природи на ринку, хай би як наполегливо це не пропонувала зробити щира продавчиня. Не давайте дітям "скуштувати ягідку" чи "з’їсти перший горошок" прямо на ринку. Пам’ятайте, що ротавірус "вкраде" у вас в найкращому випадку кілька днів літа, а в найгіршому поставить під життя загрозу малечі.

3. Купання у відкритих водоймах як джерело кишкової інфекції. У водоймах з течією ризик підчепити кишкову інфекцію нижчий, ніж у водоймах зі стоячою теплою водою (наприклад, ставках). Чим вище температура повітря, тим більше нагрівається вода, тим приємніше в ній купатися, і тим більша ймовірність, випадково ковтнувши воду, "заробити" пронос, нудоту, підвищену температуру тіла – тобто всі ті "радощі", які може принести кишкова інфекція. Тепла непроточна вода – ідеальне місце для розмноження багатьох видів мікроорганізмів, серед яких – ротавірус або збудник так званого "кишкового грипу", про який йшлося вище.

Третє правило безпеки: якщо ви вирішили дозволити купатися маленькій дитині в теплій непроточній воді, не давайте малечі ковтнути воду з водойми. Не купайтеся і не дозволяйте купатися дітям у водоймах з непроточною водою або слабкою течією , до яких заходять тварини. Відвідуйте санкціоновані пляжі і купайтеся лише там, де це не заборонено санітарними службами.

Здоровий глузд та корисні бактерії – найкращі запобіжники

Насправді уникнути інфекцій, які спричиняють розлади роботи кишечника, не так складно. Правила "мити овочі перед вживанням" або "не купатися разом з коровами у ставку" диктуються здоровим глуздом і є очевидними. Просто їх іноді ігнорують, покладаючись на "раптом пронесе". Це, на жаль, той випадок, коли справді може "пронести". Ми зібрали для вас перелік правил, які ви точно знаєте, але яких, можливо, іноді не дотримуєтеся, покладаючись на випадок. Втім, їхнє дотримання зводить до мінімуму ймовірність захворіти на кишкову інфекцію та зіпсувати собі літо постійною біганиною в туалет.

1. Мийте руки якомога частіше. Це не лише спосіб запобігти ймовірному зараженню коронавірусом. Миття рук – найкращий та найефективніший засіб профілактики багатьох хвороб, в тому числі, кишкових.

2. Якщо не маєте змоги помити руки в чистій воді – не їжте брудними руками. Краще поїсти пізніше, ніж страждати від болю в животі, діареї, температури та знесилення кілька днів.

3. Вживайте лише свіжоприготовлені страви, не тримайте готову їжу при кімнатній температурі, не давайте такі страви дітям.

4. Мийте перед споживанням овочі, фрукти, ягоди, зелень.

5. Не купуйте на пляжах або в несанкціонованих місцях в’ялену чи сирокопчену рибу, пиріжки тощо.

6. Не пийте сиру воду, в якій сумніваєтеся (наприклад, з крану в новому для вас місці). Вживайте лише бутильовану, кип’ячену або фільтровану водопровідну воду, маленьким дітям намагайтеся давати лише бутильовану воду.

7. У дорогу беріть з собою продукти, які не псуються при високій температурі повітря.

8. Стежте за загальним станом свого здоров’я, підтримуйте здоров’я кишечника завжди, а не тільки тоді, коли з’являються проблеми. У цьому допоможуть якісне харчування, регулярне споживання кисломолочних продуктів та пробіотиків, які сприяють нормалізації кишкової мікрофлори.

Як мікрофлора кишечника допомагає протистояти типовим літнім недугам

Від балансу мікрофлори кишечника залежить функціонування всього кишкового тракту, загальне самопочуття людини, процеси травлення та засвоєння вітамінів і мінералів. Якщо в кишечнику переважає корисна мікрофлора, людина не просто добре почувається. За таких умов організм має змогу ефективніше протистояти хвороботворним мікроорганізмам, які можуть потрапити ззовні та спричинити кишкову інфекцію. Корисні бактерії дають змогу організму подолати "непроханих гостей", яких людина випадково ковтнула разом з немитим яблуком чи водою зі ставка. Чим кращий стан мікрофлори кишечника, тим міцніший місцевий імунітет і тим більше шансів не захворіти навіть при контакті з небезпечними мікроорганізмами.

Крім того, завдяки корисній мікрофлорі відбувається засвоєння вітамінів та мінералів у кишечнику, виробляються деякі ферменти, необхідні для процесу травлення – тобто здійснюються всі ті процеси, які дозволяють людині бути здоровою та почуватися добре.

Прийом пробіотиків – надійний спосіб забезпечити здорову мікрофлору кишечника. Підтримуючи мікробіоту в постійному балансі, пробіотики допомагають запобігти кишковим інфекціям, а також сприяють відновленню нормального складу мікрофлори після кишкових інфекцій та харчових отруєнь. Один із популярних пробіотиків – Лактовіт Форте – допомагає кишечнику швидко відновити власну мікрофлору, підвищує опірність так званим кишковим патогенам (тобто мікроорганізмам, які можуть спричинити діарею, нудоту, блювання та інші прояви кишкової інфекції), сприяє очищенню кишечника за рахунок вироблення молочної кислоти. Лактовіт Форте також сприяє нормалізації процесів всмоктування поживних речовин з їжі в кишечнику. Препарат містить бактерії Bacillus coagulans (Lb. sporogenes), фолієву кислоту та вітамін В12.

Цей комплекс – надійний шлях для підтримки кишечника, профілактики кишкових інфекцій, а також для відновлення нормальної роботи кишечника після кишкової інфекції. Але останнього, сподіваємося, з вами не станеться – адже ви точно дотримуєтеся правил здорового глузду, які допомагають залишатися здоровими і не псувати літо!