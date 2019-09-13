"Радуцький нав'язує Скалецькій своїх людей", – Уляна Супрун про нову міністерку охорони здоров'я
Уляна Супрун заявила про те, що український політик та власник клініки "Борис" хоче контролювати всю медичну сферу. За її словави, йому це вигідно, адже уся відповідальність ляже не на нього.
В Зоряни Скалецької немає системного бачення та розуміння того, що зараз відбувається у МОЗ. Це можна пояснити тим, що її призначення було раптовим і вона до нього не готувалася, розповідає Уляна Супрун в інтерв'ю на LB.ua.
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Уляна Супрун сподівається на успішне продовження прийнятих медреформ. З її словами, міжнародні партнери вклали дуже багато зусиль та коштів на запровадження цих змін. Проте найважливіше, що цього потребують пацієнти та лікарі.
Варто зазначити, що Радуцький прийшов з приватного медичного бізнесу і ніколи не бачив, як працює реформа охорони здоров’я.
Супрун стурбована, що його пріоритетом є заробляти гроші. Адже вона не розуміє, для чого ще потрібно змінювати курс на те, щоб медичні послуги оплачувались приватними страховими компаніям. Вона запевняє, що це неможливо, адже в такому випадку не буде змоги надати медичну допомогу всім громадянам.
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