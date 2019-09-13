"Радуцький нав'язує Скалецькій своїх людей", – Уляна Супрун про нову міністерку охорони здоров'я

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Уляна Супрун про Зоряну Скалецьку і Михайла Радуцького
Уляна Супрун про Зоряну Скалецьку і Михайла Радуцького / Радіо Свобода

Уляна Супрун заявила про те, що український політик та власник клініки "Борис" хоче контролювати всю медичну сферу. За її словави, йому це вигідно, адже уся відповідальність ляже не на нього.

В Зоряни Скалецької немає системного бачення та розуміння того, що зараз відбувається у МОЗ. Це можна пояснити тим, що її призначення було раптовим і вона до нього не готувалася, розповідає Уляна Супрун в інтерв'ю на LB.ua.

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Уляна Супрун – екс-очільниця МОЗ
"Ми бачимо людину, яка не була готова зайти як міністр в міністерство, яка не має своєї команди і не знає, де взяти людей. Їх їй нав’язує Радуцький, який хоче контролювати всю медичну сферу без того, щоб брати на себе відповідальність. Бо він не буде підписувати документи, документи буде підписувати міністр."

Уляна Супрун сподівається на успішне продовження прийнятих медреформ. З її словами, міжнародні партнери вклали дуже багато зусиль та коштів на запровадження цих змін. Проте найважливіше, що цього потребують пацієнти та лікарі.

Варто зазначити, що Радуцький прийшов з приватного медичного бізнесу і ніколи не бачив, як працює реформа охорони здоров’я.

Супрун стурбована, що його пріоритетом є заробляти гроші. Адже вона не розуміє, для чого ще потрібно змінювати курс на те, щоб медичні послуги оплачувались приватними страховими компаніям. Вона запевняє, що це неможливо, адже в такому випадку не буде змоги надати медичну допомогу всім громадянам.

 
Уляна Супрун – екс-очільниця МОЗ
"Радуцький завжди хотів бути частиною тусовки, групи елітних лікарів, медичної спільноти. І зараз він цю мрію реалізовує, пригортає до себе багато людей, для яких професійність, справедливість і чесність не є цінними. Для них важливі тільки бізнес і гроші."

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Зоряна Скалецька
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