Радуцький пояснив, що місце приземлення літака з Китаю не афішувалося через "політичні сили"

Нардеп, глава комітету Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги і медстрахування Михайло Радуцький прокоментував гриф секретності інформації щодо місця приземлення літака та обсерватора для евакуйованих з Уханя.

Про це пише видання УНН. За словами Радуцького, місце приземлення літака з евакуйованими українцями та іноземцями з Уханю раніше було вирішено не афішувати через "деякі політичні сили".

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Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, зранку літак приземлився в Борисполі, де його дозаправили пальним, далі літак вилетів у Міжнародний аеропорт Харків. Потім спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції людей буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області.

До цього протягом декількох днів українська влада не повідомляла про місце, у якому українці та іноземці з Уханя будуть на карантині. Радуцький назвав свою версію причини цього, наголосивши, що в Україні "деякі політичні сили поділяють українців на правильних і неправильних".

"Деякі політичні сили вирішили на людській біді підняти "хайп", ці всі речі. Тому і не повідомляється", – сказав Радуцький.

Як проходитиме карантин

Що стосується лікарні, де перебуватимуть евакуйовані – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

За кілька днів до відправлення літака в Китай з'явилася інформація про протести людей, які переконані, що евакуйованих з Китаю українців поселять біля їхніх міст. Наприклад, в Тернопільській області місцеві жителі почали будувати барикади, щоб не пустити автобуси з цими людьми. У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу.



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