Рак грудей тепер можуть розпізнати за 5 років до появи симптомів

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Діагностувати рак грудей на ранніх стадіях
Діагностувати рак грудей на ранніх стадіях / wallpaperscraft.com

Новий вид аналізу дозволяє діагностувати рак молочної залози за п'ять років до появи перших симптомів.

Вчені з Медичної школи Ноттінгемського університету вивчали хімічні речовини, що звуться антигенами. Саме вони виробляються раковими клітинами та викликають імунну відповідь у людей, змушуючи організм виробляти аутоантитіла.

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Суть дослідження

Команда вчених взяла зразки крові у 90 пацієнтів, у яких був діагностований рак молочної залози. І порівняли їх зі зразками, взятими у контрольної групи з 90 пацієнтів без раку молочної залози.

Фахівці перевірили зразки крові на предмет аутоантитіл, що викликані пухлинними антигенами.

Вченим вдалося правильно визначити рак молочної залози в 37% зразків крові, взятих у хворих пацієнтів.

Відсутність раку вдалося визначити в 79% зразків контрольної групи.


Аналіз крові допоможе діагностувати рак за п'ять років до появи симптомів

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Результати дослідження свідчать, що під час раку молочної залози організм виробляє аутоантитіла проти специфічних пухлинних антигенів. Ми змогли виявити рак зі значною точністю, ідентифікувавши аутоантитіла у крові,  зазначив Данія Альфаттані, автор дослідження.

Експерти вважають, що такий метод зможе врятувати багато життів, адже хвороба легше піддається лікуванню, якщо її виявляють на ранній стадії.

Якщо подальші дослідження підтвердять ефективність аналізу крові, він уже через чотири роки зможе замінити такий метод діагностики, як мамографія.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування дослідження Жіноче здоров’я Онкозахворювання Профілактика захворювань
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