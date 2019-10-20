Рак молочної залози: симптоми, причини та стадії раку грудей

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з раком грудей. Статистика свідчить, що через рак молочної залози в Україні щогодини помирає жінка. Кожна 7-8 жінка має проблеми з грудними залозами, але до лікарів звертається занадто пізно. На пізніх стадіях вилікувати рак надзвичайно важко.

Рак молочної залози посідає перше місце серед онкозахворювань і має найбільше летальних випадків. Змінити ситуацію допоможе раннє виявлення хвороби, адже на першій стадії рак грудей виліковується у 95% жінок.

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Лікар акушер-гінеколог, завідуюча відділу жіночої консультації 4 міської клінічної лікарні міста Львова Кузьменко Олена Валеріївна розповіла, як часто необіхдно звертатися до лікаря з метою профілактики, як правильно проводити обстеження та від чого варто відмовитися, щоб меншити ризик виникнення раку грудей.



Рожева стрічка – символ боротьби з раком грудей

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Причини виникнення раку грудей

Лікар попереджає, що хвороба почала виникати і в людей молодшого віку, хоч і вважається, що в групі ризику перебувають жінки за 40 років зі спадковою сімейною схильністю (тобто жінки, в яких матері або сестри хворіли на рак молочної залози, мають більший шанс захворіти на це захворюванням), близько 10% усіх випадків є спадковими. Також за словами лікаря, чинники, які впливають на ризик виникнення захворювання:

рання менструація (до 12 років);

пізня менопауза;

народжування першої дитини після 35 років, або жінки, які взагалі ніколи не народжували;

наявність мастопатії (доброякісного захворювання молочної залози);

ожиріння;

цукровий діабет;

гіпертонічна хвороба;

погана екологія;

стреси;

шкідливі звички (куріння і зловживання алкоголем).

Всім жінки з 18 років і старше мають один раз на рік проходити обстеження в лікаря акушер-гінеколога. І за призначенням проходити додаткові обстеження (ультразвукову діагностику або мамографію), а також раз на місяць проводити самообстеження грудей,

– каже Олена Кузьменко.



Лікар досліджує результати мамографії

За словами лікаря, до 35 років, якщо немає підстав, мамографію жінкам не рекомендується проводити, тому що опромінення, яке виникає під час обстеження, може негативно вплинути на здоров’я людини.

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Але в 35 років усім жінкам призначається первинна, одноразова мамографія для визначення структури молочної залози. А починаючи з 40 років жінкам рекомендується проводити мамографію один раз на 2 роки.



Рак грудей: загальна інформація

Симптоми раку грудей

Не менш важливим є самообстеження, яке потрібно робити один раз на місяць. Жінкам фертильного віку потрібно проводити це на 7-14 день менструального циклу.

Лікар акушер-гінеколог рекомендує це робити таким чином:

Потрібно стати перед дзеркалом спочатку з опущеними руками і добре оглянути груди, а далі теж саме зробити з закладеними за голову руками. Слід звернути увагу на зміну форми або розміру, на почервоніння і припухлості ділянок шкіри молочної залози, втягнення або випинання ділянок шкіри, на втягнення сосків і наявність виділень із них.

На другому етапі потрібно лежачи промацати груди круговими або вертикальними рухами, слід звернути увагу на ущільнення в товщі залози, наявність пухлиноподібних утворень і болючість. А також при піднятій і опущеній руці потрібно перевірити пахову ділянку на наявність збільшених і запалених лімфатичних вузлів. У разі виникнення одного з цих тривожних симптомів – потрібно негайно звернутись до лікаря для професійного обстеження.



Якщо ви помітили в себе один із симтомів – негайно пройдіть обстеження в лікаря

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила невтішну статистику: рівень захворюваності на рак молочної залози за останні 50 років виріс в 4 рази. Лікар пояснює це тим, що жінки змінили стиль життя, зменшилась кількість народжуваних дітей, скоротився термін годування грудьми.

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У жінок, які ніколи не народжували або народили першу дитину у пізньому віці, ризик виникнення захворювання значно зростає. За словами лікаря, фактор, який також сприяє розвитку захворювання – це коливання рівня жіночого статевого гормону – естрогену, а під час вагітності і годування грудьми його рівень знижується. Тому вона не рекомендує відкладати народження дитини.



Мамографія

Стадії захворювання раку грудей

При нульовій стадії злоякісності новоутворення розташовується в межах місця своєї появи: в часточці залози або в молочному протоці, не поширюється на інші ділянки грудей. Малий розмір пухлини не дозволяє діагностувати хворобу за допомогою зовнішнього огляду. Відсутні характерні ознаки: біль і набухання лімфатичних вузлів. Визначити нульову стадію можливо тільки на обстеженні в лікаря.

1. Перша стадія

При переході до першої стадії, пухлина починає поширюватися на навколишні тканини. Розмір пухлини на цьому етапі ще невеликий – близько 2 сантиметрів, тому у хворих відсутні метастази.

2. Друга стадія

Рак молочної залози в другій стадії супроводжує набрякання пахвових лімфовузлів.

3. Третя стадія

При третій стадії відбувається спаювання пахвових лімфатичних вузлів між собою або з прилеглою жировою тканиною.

4. Четверта стадія

В пацієнтів з раком молочної залози в 4 стадії спостерігаються метастази в багатьох частинах тіла. Часто хвороба починає поширюватися на легені, печінку, шкіру, головний мозок та інші органи.



Рак грудей: стадії захворювання

Однак, онкологічні захворювання грудей не можна назвати виключно жіночою хворобою. Оскільки молочні залози в людей складаються з однакових тканин, рак грудей також може виникати і в чоловіків, але такі випадки становлять приблизно 1% від загальної кількості хворих цією недугою.

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Лікування паку грудей

Лікар Олена Кузьменко застерегла, що, крім традиційних методів лікування, ніяких інших методів на теперішній час не існує. І самолікування може не тільки зашкодити, але і забрати дорогоцінний час.

Найефективнішим способом лікування онкозахворювань є хіміотерапія – метод лікування раку за допомогою хіміопрепаратів. Вони мають цитотоксичну і цитостатичну дію. Перша дія руйнує пухлинні клітини, а друге гальмує їх ріст. Під час хіміотерапії раку ліки вводяться внутрішньовенно (інфузійно або струменево) або приймаються всередину в капсулах або таблетках. Часто препарати потрібно комбінувати, щоб досягнути максимального ефекту.