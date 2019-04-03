Рак може вилікувати популярний антибіотик, – вчені

Міжнародна група вчених встановила, що антибіотик клофазимін здатний боротися з раком грудей.

Фахівці запропонували його використовувати під час хіміотерапії для блокування Wnt-сигнальних шляхів, пише Sciencedirect.

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Ці шляхи впливають на ріст пухлини при потрійному негативному раку грудей і ще декількох видах онкології. Крім того, вони сприяють метастазуванню і захищають пухлину від препаратів.

Клофазимін – що це? Це синтетичний препарат, отриманий на основі поєднання з лишайників. Він призначений для лікування прокази. Як засіб для боротьби з онкологією його вивчали ще в 1990-х, однак тоді дослідження не отримало продовження.

Вчені з’ясували: антибіотик здатний ефективно гасити Wnt-сигнальні шляхи і сприяє зменшенню пухлинних клітин в організмі мишей.

Експеримент показав, що ліки мають невелику кількість побічних ефектів при правильному дозуванні.

Рак молочної залози – причини виникнення рання менструація (до 12 років);

пізня менопауза;

народжування першої дитини після 35 років, або жінки, які взагалі ніколи не народжували;

наявність мастопатії (доброякісного захворювання молочної залози);

ожиріння;

цукровий діабет;

гіпертонічна хвороба;

погана екологія;

стреси;

шкідливі звички (куріння і зловживання алкоголем).

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