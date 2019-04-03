Рак може вилікувати популярний антибіотик, – вчені

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Рак молочної залози може вилікувати клофазимін
Рак молочної залози може вилікувати клофазимін / Фото з вільних джерел

Міжнародна група вчених встановила, що антибіотик клофазимін здатний боротися з раком грудей.

Фахівці запропонували його використовувати під час хіміотерапії для блокування Wnt-сигнальних шляхів, пише Sciencedirect.

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Ці шляхи впливають на ріст пухлини при потрійному негативному раку грудей і ще декількох видах онкології. Крім того, вони сприяють метастазуванню і захищають пухлину від препаратів.

 
Клофазимін – що це?
Це синтетичний препарат, отриманий на основі поєднання з лишайників. Він призначений для лікування прокази. Як засіб для боротьби з онкологією його вивчали ще в 1990-х, однак тоді дослідження не отримало продовження.

Вчені з’ясували: антибіотик здатний ефективно гасити Wnt-сигнальні шляхи і сприяє зменшенню пухлинних клітин в організмі мишей.

Експеримент показав, що ліки мають невелику кількість побічних ефектів при правильному дозуванні.

 
Рак молочної залози – причини виникнення
  • рання менструація (до 12 років);
  • пізня менопауза;
  • народжування першої дитини після 35 років, або жінки, які взагалі ніколи не народжували;
  • наявність мастопатії (доброякісного захворювання молочної залози);
  • ожиріння;
  • цукровий діабет;
  • гіпертонічна хвороба;
  • погана екологія;
  • стреси;
  • шкідливі звички (куріння і зловживання алкоголем).

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування дослідження Онкозахворювання Ліки
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