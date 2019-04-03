Рак може вилікувати популярний антибіотик, – вчені
Міжнародна група вчених встановила, що антибіотик клофазимін здатний боротися з раком грудей.
Фахівці запропонували його використовувати під час хіміотерапії для блокування Wnt-сигнальних шляхів, пише Sciencedirect.
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Ці шляхи впливають на ріст пухлини при потрійному негативному раку грудей і ще декількох видах онкології. Крім того, вони сприяють метастазуванню і захищають пухлину від препаратів.
Вчені з’ясували: антибіотик здатний ефективно гасити Wnt-сигнальні шляхи і сприяє зменшенню пухлинних клітин в організмі мишей.
Експеримент показав, що ліки мають невелику кількість побічних ефектів при правильному дозуванні.
- рання менструація (до 12 років);
- пізня менопауза;
- народжування першої дитини після 35 років, або жінки, які взагалі ніколи не народжували;
- наявність мастопатії (доброякісного захворювання молочної залози);
- ожиріння;
- цукровий діабет;
- гіпертонічна хвороба;
- погана екологія;
- стреси;
- шкідливі звички (куріння і зловживання алкоголем).
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