Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику

Рак шийки матки – чи не єдине онкологічне захворювання, яке лікар може виявити під час огляду. Це той випадок, коли регулярний (один раз на рік) огляд у гінеколога може врятувати життя.

Мар’яна Тенета, завідуюча жіночою консультацією, лікар акушер-гінеколог та лікар-генетик Медичного центру "Медікавер" розповіла для Здоров'я 24, що таке рак шийки матки, чому виникає, хто в групі ризику, про симптоми та профілактику захворювання.

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Рівень захворюваності на рак шийки матки та смертність від цієї недуги в Україні, на превеликий жаль, на сьогодні є високими. Показник захворюваності становить 19-20 випадків на 100 000 жіночого населення, а смертність – 9 жінок на 100 000.



В Україні висока смертність від раку шийки матки//pixabay.com

Щороку цю патологію діагностують у 5-6 тисяч українок. 20-30% жінок, у яких виявляють рак шийки матки, вже мають ІІІ-IV стадію захворювання – це запущена форма раку, вилікувати яку практично неможливо, а 15% із цих жінок не проживають і року з моменту встановлення діагнозу.

Гінеколог Мар’яна Тенета “Слід зазначити, що рак шийки матки становить серйозну демографічну проблему, адже це захворювання є основною причиною смертності жінок репродуктивного віку. Пік захворюваності припадає на молодих жінок 35-45 років. Тому беззаперечно, ця проблема є надзвичайно актуальною. А шляхи її вирішення дуже прості – слід дотримуватися простих профілактичних заходів”.

Що потрібно знати, а головне – робити, щоб не захворіти

Рак шийки матки не виникає зненацька. На це потрібно кілька років. Хворобі передують передпухлинні зміни в епітелії. Такі зміни називаються дисплазією або цервікальною інтраепітеліальною неоплазією. Як довели сучасні дослідження, 90% випадків раку шийки матки викликаються поширеним вірусом – вірусом папіломи людини (ВПЛ), який може стати причиною дисплазії епітелію шийки матки.

При відсутності лікування такий стан з часом переходить в залозистий або в плоскоклітинний рак. На сьогодні доведений безпосередній зв’язок розвитку раку шийки матки з персистенцією (довготривалим існуванням) вірусу папіломи людини у жіночому організмі.

Гінеколог Мар’яна Тенета “Виявлено понад 100 різновидів цього збудника, однак лише деякі з них при потраплянні в організм людини здатні призводити до серйозних патологічних змін. ВПЛ характеризується виключним ураженням епітеліальних клітин шкіри і слизових оболонок (геніталій, ротової порожнини, гортані, очей)”.

Найбільшу небезпеку для людини (високоонкогенні властивості) мають 16, 18, 31, 33, 48, 52, 58 типи ВПЛ, але найбільше значення в розвитку раку шийки матки відіграють штами 16 і 18, які виявляли у 70-80% пацієнток з цією патологією за даними досліджень у різних країнах світу.

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Саме інфікування папіломавірусами у більшості випадків не супроводжується специфічними ознаками. Доведений влив деяких низькоонкогенних типів у розвитку кондилом (бородавок) статевих органів, що відноситься до абсолютно доброякісних процесів.



Регулярний огляд у гінеколога може врятувати життя//revitaldon.ru

Фактори ризику раку шийки матки:

Ранній початок статевого життя (у жінок, які розпочали статеве життя у віці до 20 років рак виникає у 2,5 рази частіше). Кількість статевих партнерів та часта їх заміна (кількість партнерів від 3 до 6 збільшують ризик захворіти у 8 разів, а при кількості партнерів понад 6 ризики зростають до 14 разів). Імунодефіцитні стани. Паління (наявність шкідливої звички збільшує шанси отримати недугу вдвічі). Хронічні запальні захворювання шийки матки.

Симптоми і ранні ознаки

Підступність раку шийки матки полягає в тому, що на початкових стадіях хвороба протікає безсимптомно. При прогресуванні захворювання у жінки можуть з’являтися наступні симптоми:

Рак шийки матки - симптоми і ранні ознаки патологічні вагінальні кровотечі; кровотечі між менструаціями; контактні кровотечі під час або після статевого акту, спринцювання або огляду гінекологом; кровотеча після менопаузи; тазовий біль; біль та дискомфорт під час інтимних стосунків; на більш пізніх стадіях розвитку раку відбувається зниження ваги, гематурія, гідронефроз, болі в спині та кінцівках, підвищена стомлюваність.

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