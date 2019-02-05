Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
Рак шийки матки – чи не єдине онкологічне захворювання, яке лікар може виявити під час огляду. Це той випадок, коли регулярний (один раз на рік) огляд у гінеколога може врятувати життя.
Мар’яна Тенета, завідуюча жіночою консультацією, лікар акушер-гінеколог та лікар-генетик Медичного центру "Медікавер" розповіла для Здоров'я 24, що таке рак шийки матки, чому виникає, хто в групі ризику, про симптоми та профілактику захворювання.
Читайте також: Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
Рівень захворюваності на рак шийки матки та смертність від цієї недуги в Україні, на превеликий жаль, на сьогодні є високими. Показник захворюваності становить 19-20 випадків на 100 000 жіночого населення, а смертність – 9 жінок на 100 000.
В Україні висока смертність від раку шийки матки//pixabay.com
Щороку цю патологію діагностують у 5-6 тисяч українок. 20-30% жінок, у яких виявляють рак шийки матки, вже мають ІІІ-IV стадію захворювання – це запущена форма раку, вилікувати яку практично неможливо, а 15% із цих жінок не проживають і року з моменту встановлення діагнозу.
Що потрібно знати, а головне – робити, щоб не захворіти
Рак шийки матки не виникає зненацька. На це потрібно кілька років. Хворобі передують передпухлинні зміни в епітелії. Такі зміни називаються дисплазією або цервікальною інтраепітеліальною неоплазією. Як довели сучасні дослідження, 90% випадків раку шийки матки викликаються поширеним вірусом – вірусом папіломи людини (ВПЛ), який може стати причиною дисплазії епітелію шийки матки.
При відсутності лікування такий стан з часом переходить в залозистий або в плоскоклітинний рак. На сьогодні доведений безпосередній зв’язок розвитку раку шийки матки з персистенцією (довготривалим існуванням) вірусу папіломи людини у жіночому організмі.
Найбільшу небезпеку для людини (високоонкогенні властивості) мають 16, 18, 31, 33, 48, 52, 58 типи ВПЛ, але найбільше значення в розвитку раку шийки матки відіграють штами 16 і 18, які виявляли у 70-80% пацієнток з цією патологією за даними досліджень у різних країнах світу.
Читайте також: Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Саме інфікування папіломавірусами у більшості випадків не супроводжується специфічними ознаками. Доведений влив деяких низькоонкогенних типів у розвитку кондилом (бородавок) статевих органів, що відноситься до абсолютно доброякісних процесів.
Регулярний огляд у гінеколога може врятувати життя//revitaldon.ru
Фактори ризику раку шийки матки:
- Ранній початок статевого життя (у жінок, які розпочали статеве життя у віці до 20 років рак виникає у 2,5 рази частіше).
- Кількість статевих партнерів та часта їх заміна (кількість партнерів від 3 до 6 збільшують ризик захворіти у 8 разів, а при кількості партнерів понад 6 ризики зростають до 14 разів).
- Імунодефіцитні стани.
- Паління (наявність шкідливої звички збільшує шанси отримати недугу вдвічі).
- Хронічні запальні захворювання шийки матки.
Симптоми і ранні ознаки
Підступність раку шийки матки полягає в тому, що на початкових стадіях хвороба протікає безсимптомно. При прогресуванні захворювання у жінки можуть з’являтися наступні симптоми:
- патологічні вагінальні кровотечі;
- кровотечі між менструаціями;
- контактні кровотечі під час або після статевого акту, спринцювання або огляду гінекологом;
- кровотеча після менопаузи;
- тазовий біль;
- біль та дискомфорт під час інтимних стосунків;
- на більш пізніх стадіях розвитку раку відбувається зниження ваги, гематурія, гідронефроз, болі в спині та кінцівках, підвищена стомлюваність.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.