Раніше на рак хворіли рідше і лише в старості – міф чи правда
Слово "рак" лякає кожного. Багато пухлин вже давно перестали бути смертельним вироком, особливо, якщо діагностовані на ранніх стадіях. Проте онкозахворювання оповиті величезною кількістю міфів.
Термін "рак" з'явився ще в п'ятому столітті до нашої ери завдяки Гіппократу. Сліди злоякісних пухлин в різний час знаходили і у мумій Стародавнього Єгипту, Перу і Чилі, в кістках древніх римлян, на середньовічних кладовищах Англії і Португалії. Іншими словами, рак з людьми був давно, і навіть наші далекі предки ним хворіли, пише Wonderzin.
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Раніше на рак хворіли рідше
Крім того, що досягнення медицини дозволили людям жити довше (чим старша людина, тим більше мутацій і вищий ризик раку), масове поширення куріння і ожиріння теж ситуацію не поліпшили. Але не можна стверджувати, що раніше рак зустрічався вкрай рідко.
Англійські палеонтологи вивчили реєстр смертей за 1901-1905 роки та з'ясували, що ймовірність виявлення ознак раку в кісткових останках чоловіків становить 0-2%, а у жінок – 4-7%. При цьому в кістках можна знайти тільки безпосередньо первинні пухлини – це менше 0,2% всіх онкозахворювань, а також метастази деяких інших видів раку. Пухлини м'яких тканин в останках, від яких зберігся тільки скелет, як правило, виявити вже неможливо.
Пізніше вчені з Мюнхена отримали такі ж результати: за допомогою спеціального обладнання вони виявили п'ять випадків раку серед 905 скелетів в єгипетських некрополісах і тринадцять випадків у 2547 останків на середньовічному цвинтарі в Німеччині. Напрошується цікавий висновок: хоча життя в Стародавньому Єгипеті та середньовічній Європі було різним, раком люди хворіли однаково.
Статистично кількість хворих на рак збільшується через успішну діагностику
Рак молодшає
З точки зору статистики це правда: згідно з висновком Міжнародного агентства з вивчення онкологічних захворювань, за останні двадцять років їх поширеність у дітей зросла на 13%. Але все не так просто, як здається і, на щастя, рак у дітей залишається екстремально рідкісним захворюванням (близько 14 випадків на 100 тисяч дітей на рік).
Вчені схильні вважати, що таке збільшення поширеності – в першу чергу ефект точнішої діагностики та високої інформованості. Можливо, в майбутньому цифри ще збільшаться: сьогоднішні дані покривають 100% дітей Північної Америки і Європи і тільки 5% Африки та Азії. У бідніших країнах рак у дітей, швидше за все, просто не діагностують.
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