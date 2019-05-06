Ранні симптоми біполярного розладу: коли варто звернутися до лікаря

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Біполярний розлад: симптоми
Біполярний розлад: симптоми / pixabay.com

Біполярний афективний розлад – психічний розлад, що проявляється афективними станами: маніакальними (піднесенням) і депресивними (пригнічення).

Щоб зафіксувати нездорові коливання настрою, для початку треба з'ясувати, що переживає хворий – манію чи депресію, пише webmd.

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7 ключових ознак манії

  1. Ви відчуваєте душевне піднесення і відчуття щастя протягом тривалих (від декількох годин і більше) періодів.
  2. У вас знижена потреба у сні.
  3. У вас швидка мова. Причому настільки, що оточення вас не завжди розуміє, а ви не встигаєте формулювати свої думки. В результаті спілкуватися в месенджерах або за допомогою електронних листів вам простіше, ніж розмовляти з людьми наживо.
  4. Ви імпульсивна людина: спочатку дієте, а потім думаєте.
  5. Ви легко відволікаєтеся і перестрибуєте з однієї справи на іншу. Через це нерідко страждає підсумкова продуктивність.
  6. Ви впевнені в своїх здібностях. Вам здається, що ви швидші і кмітливіші за більшість людей. 
  7. Нерідко ви демонструєте ризиковану поведінку. Наприклад, погоджуєтеся на секс з незнайомцем, купуєте те, що вам не по кишені, берете участь в спонтанних вуличних перегонах на світлофорах.

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7 ключових ознак депресії

  1. Ви нерідко переживаєте затяжні (від декількох годин і більше) періоди невмотивованого смутку і безнадії.
  2. Вам важко вийти з власної зони комфорту. Тому ви обмежуєте контакти навіть з рідними і друзями.
  3. Ви втратили інтерес до тих речей, які раніше вас по-справжньому чіпляли, і не отримали нічого нового натомість.
  4. У вас змінився апетит: різко знизився або, навпаки, ви вже не контролюєте, скільки і що саме їсте.
  5. Ви регулярно відчуваєте втому і брак енергії. І такі періоди тривають досить довго.
  6. У вас з'явилися проблеми з пам'яттю, концентрацією і прийняттям рішень.
  7. Ви іноді думаєте про самогубство. Ловите себе на думці, що життя втратило для вас смак.

Втім, іноді трапляється і так, що симптоми манії і депресії проявляють себе одночасно і ви не можете зрозуміти, в якій фазі перебуваєте. Такий стан називається змішаним настроєм і теж є одним з ознак біполярного розладу.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Психологія
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