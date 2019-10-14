Рання менопауза може призвести до інсульту

Згідно з новим дослідженням, рання менопауза негативно впливає на серце жінки. Чим раніше настає менопауза, тим більший ризик серцевих захворювань.

У жінок, які вступили в менопаузу у віці від 40 до 44 років, на 40% більше шансів виникнення серцевих захворювань, повідомляє WebMD.

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Дослідники проаналізували дані понад 300 000 жінок у всьому світі та виявили, що жінки, які досягли менопаузи до 50 років, швидше за все мають серцевий напад, стенокардію або інсульт.



Чим загрожує рання менопауза

Жінки, у яких менопауза наступила до 40 років, мають вдвічі більше шансів на виникнення серцево-судинних захворювань впродовж наступні 20 років, у порівнянні з тими, хто досягнув її в 50-51 рік.

Ця інформація надає можливість лікарям краще знати, які ризики є у пацієнток та завчасно проводити моніторинг, аби запобігти виникненню серцево-судинних захворювань.

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