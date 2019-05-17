Рання полуниця: як правильно обрати ягоду, аби не отруїтися

Рання полуниця вже з'явилася на ринках та прилавках супермаркетів. Ціна коливається від сімдесяти до понад двохсот гривень за кілограм. Покупці здебільшого обирають ягоди за розміром і яскравим кольором, у чому найбільше помиляються.

Полуниця – смачна кисло-солодка ягода і надзвичайно корисна для організму. У ній безліч вітамінів та антиоксидантів. Проте, не усім можна їсти полуницю, адже вона є сильним алергеном та містить велику кількість фруктових кислот.

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Чим корисна полуниця?

Містить масу корисних речовин: залізо, магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, кремній, цинк і мідь. До її складу входить цілий комплекс вітамінів: А, В1, В2, Е, С. Багата на антиоксиданти, що роблять шкіру людини пружною і еластичною. Містить фолієву кислоту, що є незамінною для нормальної роботи репродуктивної системи. Покращує зір, допомагає при подагрі, зміцнює пам'ять. Позитивно впливає на метаболізм. Знижує рівень холестерину в організмі. Стимулює імунну систему. Завдяки саліциловій кислоті має протизапальну властивість. Допомагає боротися з целюлітом у жінок: дрібні кісточки ягоди виступають в ролі пілінгу, стимулюючи кровообіг в проблемних зонах, а кислоти відбілюють шкіру і підвищують її пружність.

При цьому ягода містить органічні кислоти, тому її не варто їсти людям, які мають проблеми з кишковим трактом та схильним до алергії. Також не варто годувати полуницею дітей, яким менше року. Дітям постарше варто давати не більше п’яти ягід на день.

Як правильно обирати полуницю: критерії

Понюхайте полуницю – хороша ягода має гарних запах. Якщо від неї чути якимось стороннім запахом – краще від покупки відмовитись. Ягоди мають бути яскраві, але не темні, хвостики не сухі, але легко відриватися, зерна – занурені у ягоду. А от на форму не потрібно звертати особливу увагу. Не варто купувати ідеальну глянцеву полуницю. Вона точно була оброблена нітратами і містить в собі багато шкідливих речовин. Ягоди мають бути сухими, мати природній колір і вигляд.

Проте, навіть натуральні ягоди містять у собі невелику кількість нітратів. Тому не варто зловживати ранньою полуницею, адже можна отруїтися. Найкраще поступово вводити ці смачні ягоди у свій раціон.

Справжній сезон полуниць розпочнеться вже через два-три тижні. Тоді з прилавків зникнуть тепличні ягоди, а їм на зміну з'являться вирощені на городах. Саме тоді і варто очікувати подешевшання червоних ягід до 40-50 гривеньт за кілограм.

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