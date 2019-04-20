Ранок чи вечір: вчені дослідили, коли краще займатися спортом

Команда дослідників з США та Ізраїлю з'ясували, чи впливає час фізичних тренувань на їх продуктивність. У цьому питанні їм допомогли розібратися миші, на яких і ставили досліди.

У ході дослідження вчені виявили, що вечірні навантаження набагато корисніші для здоров'я, аніж денні чи ранкові. Про це повідомили на сайті MedikForum.

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Дослідники з'ясували, що у вечірні години фізичні навантаження на 50% ефективніші. Зокрема лабораторним щурам знадобилося менше кисню під час вечірніх навантажень. Крім того, в їхньому організмі відзначався підвищений рівень субстанції, яка збільшує метаболічну активність тканин. Загалом, фізичні навантаження впливають на циркадні ритми людини.

Що таке циркадні ритми? Циркадні ритми – це циклічні коливання інтенсивності різних біологічних процесів нашого організму, які пов'язані зі зміною дня і ночі. Простими словами, це наш біологічний годинник, який наявний не лише у людини, а й в інших живих істот, включаючи гриби, рослини й ціанобактерії. Згідно з графіком циркадних ритмів, найкращий час для фізичних навантажень – від 17:00 до 19:00.

Дослідження показували, що люди з порушеннями циркадних ритмів мають меншу тривалість життя, вони частіше стикаються з пухлинами та різними розладами сну на кшталт безсоння.

Ці порушення можуть бути наслідком або збою внутрішнього годинника організму, або відмови людини слідувати зовнішніх умов, наприклад, при роботі в нічну зміну. Раніше вчені з'ясували, що користь від тренувань зберігається і через 10 років.