Синдром раптової смерті немовлят: причини та як запобігти
Синдром раптової смерті немовлят (СРСН) – це раптова смерть здорового на вигляд немовля, найчастіше під час сну, причину якої не можна пояснити будь-якими даними, зокрема методом патологоанатомічного дослідження. Найчастіше СРСН фіксують дітей віком від 1 до 6 місяців.
Про причини синдрому раптової смерті та, як цьому можна запобігти розповів доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Дмитро Олександрович Добрянський.
Читайте також Чому виникає синдром раптової смерті
Попри те, що точна причина виникнення цього синдрому є невідомою, вважають, що настання смерті може бути пов'язане з порушеним функціонуванням частини мозку немовляти, яка контролює дихання та пробудження від сну.
Поєднання кількох фізичних чинників й умов сну можуть робити немовлят вразливими до СРСН,
– підкреслив лікар.
Можливі фізичні чинники виникнення СРСН:
- Порушення функції мозку.
Іноді немовлята народжуються з прихованими проблемами, які визначають вищий ризик смерті від СРСН. У багатьох таких дітей частина мозку, яка контролює дихання та пробудження від сну, є не досить зрілою.
- Мала маса тіла при народженні (< 2500 г).
Передчасно народжені діти і діти від багатоплідних вагітностей частіше мають незрілий мозок, який менш повноцінно контролює автоматичні процеси дихання і серцебиття.
- Респіраторна інфекція.
Часто лікарі фіксували випадки раптової смерті серед дітей, які незадовго до того перенесли респіраторну інфекцію, що могло порушити функцію дихання.
Умови сну
Предмети в ліжечку дитини та її положення під час сну можуть разом із впливом фізичних чинників збільшувати ризик СРСН.
Це може бути:
- Сон на животі або на боці. Під час сну в положенні на животі дихання може бути більш утрудненим, а з положення на боці дитина може легко повернутися на живіт.
- Сон на м'якій поверхні або незафіксована ковдра підвищують імовірність блокування дихальних шляхів немовляти.
- Сон в одному ліжку з кимсь. Хоча ризик СРСН знижується, якщо немовля спить у тій же кімнаті, що і його батьки, але він зростає, якщо дитина спить в одному ліжку з батьками, братами, сестрами чи домашніми тваринами.
- Перегрів. Занадто висока температура повітря під час сну може збільшити ризик СРСН.
- Штучне вигодовування у порівнянні з годуванням грудьми підвищує ризик СРСН.
- Стать. Хлопчики трохи частіше помирають від СРСН.
- Вік. Немовлята найбільш уразливі між першим і шостим місяцями життя.
- Раса. З недостатньо зрозумілих причин немовлята не білої раси мають вищий ризик СРСН.
- Сімейний анамнез. Раптова смерть раніше народжених дітей, двоюрідних братів/сестер підвищує ризик СРСН.
- Пасивне куріння. Діти, які живуть з курцями, мають вищий ризик СРСН.
- Передчасне народження. Як і мала маса при народженні, це збільшує шанси СРСН.
Яка можлива профілактика, щоб знизити ризики смерті немовля
- Нехай дитина спить на спині.
- Основа ліжечка має бути якомога твердішою;
- Також краще не використовувати подушки, не класти м'які іграшки в ліжко, а також варто фіксувати ковдру.
- Бережіть дитину від дії тютюнового диму.
- Не перегрівайте під час сну, температура в кімнаті повинна буди помірно теплою.
- Спіть з дитиною в одній кімнаті.
- Добре, коли мати годує грудьми щонайменше 6 місяців.
- Дітям старше 1 місяця можна використовувати соску-заспокоювач.