Синдром раптової смерті немовлят (СРСН) – це раптова смерть здорового на вигляд немовля, найчастіше під час сну, причину якої не можна пояснити будь-якими даними, зокрема методом патологоанатомічного дослідження. Найчастіше СРСН фіксують дітей віком від 1 до 6 місяців.

Про причини синдрому раптової смерті та, як цьому можна запобігти розповів доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Дмитро Олександрович Добрянський.

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Попри те, що точна причина виникнення цього синдрому є невідомою, вважають, що настання смерті може бути пов'язане з порушеним функціонуванням частини мозку немовляти, яка контролює дихання та пробудження від сну.

Поєднання кількох фізичних чинників й умов сну можуть робити немовлят вразливими до СРСН,

– підкреслив лікар.

Можливі фізичні чинники виникнення СРСН:

Порушення функції мозку.

Іноді немовлята народжуються з прихованими проблемами, які визначають вищий ризик смерті від СРСН. У багатьох таких дітей частина мозку, яка контролює дихання та пробудження від сну, є не досить зрілою.

Мала маса тіла при народженні (< 2500 г).

Передчасно народжені діти і діти від багатоплідних вагітностей частіше мають незрілий мозок, який менш повноцінно контролює автоматичні процеси дихання і серцебиття.

Респіраторна інфекція.

Часто лікарі фіксували випадки раптової смерті серед дітей, які незадовго до того перенесли респіраторну інфекцію, що могло порушити функцію дихання.

Умови сну

Предмети в ліжечку дитини та її положення під час сну можуть разом із впливом фізичних чинників збільшувати ризик СРСН.

Це може бути:

Сон на животі або на боці. Під час сну в положенні на животі дихання може бути більш утрудненим, а з положення на боці дитина може легко повернутися на живіт.

Під час сну в положенні на животі дихання може бути більш утрудненим, а з положення на боці дитина може легко повернутися на живіт. Сон на м'якій поверхні або незафіксована ковдра підвищують імовірність блокування дихальних шляхів немовляти.

підвищують імовірність блокування дихальних шляхів немовляти. Сон в одному ліжку з кимсь. Хоча ризик СРСН знижується, якщо немовля спить у тій же кімнаті, що і його батьки, але він зростає, якщо дитина спить в одному ліжку з батьками, братами, сестрами чи домашніми тваринами.

Хоча ризик СРСН знижується, якщо немовля спить у тій же кімнаті, що і його батьки, але він зростає, якщо дитина спить в одному ліжку з батьками, братами, сестрами чи домашніми тваринами. Перегрів. Занадто висока температура повітря під час сну може збільшити ризик СРСН.

Додаткові чинники ризику, які підвищують ризик СРСН Штучне вигодовування у порівнянні з годуванням грудьми підвищує ризик СРСН.

Стать. Хлопчики трохи частіше помирають від СРСН.

Вік. Немовлята найбільш уразливі між першим і шостим місяцями життя.

Раса. З недостатньо зрозумілих причин немовлята не білої раси мають вищий ризик СРСН.

Сімейний анамнез. Раптова смерть раніше народжених дітей, двоюрідних братів/сестер підвищує ризик СРСН.

Пасивне куріння. Діти, які живуть з курцями, мають вищий ризик СРСН.

Передчасне народження. Як і мала маса при народженні, це збільшує шанси СРСН.

Яка можлива профілактика, щоб знизити ризики смерті немовля

Нехай дитина спить на спині.

Основа ліжечка має бути якомога твердішою;

Також краще не використовувати подушки, не класти м'які іграшки в ліжко, а також варто фіксувати ковдру.

Бережіть дитину від дії тютюнового диму.

Не перегрівайте під час сну, температура в кімнаті повинна буди помірно теплою.

Спіть з дитиною в одній кімнаті.

Добре, коли мати годує грудьми щонайменше 6 місяців.

Дітям старше 1 місяця можна використовувати соску-заспокоювач.

Варто знати: немає доказів, що профілактична імунізація підвищує ризик СРСН. Для профілактики СРСН не рекомендують використовувати будь-які монітори.