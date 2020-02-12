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Реальна кількість хворих на коронавірус: висновки медиків

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Число хворих на коронавірус понад 19 тис. людей

Все більше вчених запевняють, що китайська влада маніпулює статистикою поширення епідемії коронавірусу. Реальна кількість інфікованих тільки в Ухані, епіцентрі захворювання, в 19 разів перевищує цифру, яка вказана в офіційних звітах.

Заражених коронавірусом у китайському місті Ухань, осередку розповсюдження захворювання, може бути майже 20 тисяч. Дослідники з Імперського коледжу Лондона підрахували, що на кожного перевіреного і діагностованого є ще 18 інших носіїв вірусу, про яких медики не знають, пише BI.

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Аналіз заснований на вивченні темпів поширення інфекції за межами континентального Китаю. Вчені звернули увагу на 750 пасажирів, які повернулися з Уханя додому. Після повернення їх помістили на карантин і тут же провели діагностику. Багато заразилися, у деяких з них симптомів ще не було.

Зіставивши швидкість поширення інфекції з чисельністю населення Ухань, вчені прийшли до висновку, що в реальності випадків зараження має бути набагато більше.

Розрахунки показали, що вже до 31 січня кожні 220 жителів Ухань з 100 000 були заражені. У місті проживає 11 млн осіб. Це означає, що на той час інфекція вразила не менше 24 000 жителів. А влада повідомила про 1242 заражених в місті.

Автори дослідження підкреслюють, що зробити аналіз всім жителям Ухань було б неможливо. Офіційна статистика завжди охоплює тільки найважчі випадки захворювання, особливо на перших етапах епідемії, коли діагностичні можливості обмежені.


За неофіційними даними, швидкість поширення вірусу значно вища/Фото:Unsplash

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 115 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 45 тисяч по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус 2020 Медицина Лікування
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