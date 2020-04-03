Реальна кількість інфікованих коронавірусом у світі – до 10 мільйонів людей
Головний санітарний лікар Австралії Брендан Мерфі заявив, що не довіряє офіційній статистиці хворих на коронавірус. Він вважає, що реальна кількість інфікованих не 1 мільйон осіб, а, швидше за все, в 10 разів більше.
Про це він сказав в інтерв'ю австралійській телерадіокорпорації ABC.
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Коментуючи інформацію, що у світі вже понад 1 мільйон інфікованих COVID-19, Брендан Мерфі заявив, що перший мільйон – далеко не вся картина реальної ситуації з епідемією. За його словами справжня кількість хворих в п'ять або десять разів вища.
Ми вважаємо, що цифри суттєво більші, тому що масштаб тестування в багатьох країнах не виявляє всі випадки зараження,
– пояснив свою впевненість Брендан Мерфі.
Його слова частково підтверджуються новим дослідженням, в якому йдеться, що близько третини всіх випадків тестування на коронавірус дають помилково негативні результати. Тобто насправді тестований заражений, але тести не виявляють цього.
Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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