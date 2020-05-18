Чи реально безболісно вийти з карантину та як усе відбуватиметься

Карантин колись закінчиться. І зараз є всі передумови до того, що це станеться невдовзі. А як із нього можуть безболісно вийти різні галузі нашого життя – читайте у матеріалі.

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Зменшення кількості інфікованих

Аби мати можливість остаточно вийти з карантину, слід взяти коронавірус під контроль. Тобто зменшити кількість випадків зараження. Аби цього досягти, слід, передусім, і надалі дотримуватися правил гігієни, а також не забувати про маску та дезінфекцію приміщень. Водночас найбільш вразливі групи населення мають залишатися в самоізоляції якомога довше. А пацієнти з діагнозом COVID-19 або слабкими симптомами повинні дотримуватися карантину та бути під наглядом.

Якщо говорити про керівництво країн, то вони мають подбати про нарощування потужності медичної системи. Це стосується і тестів на COVID-19. Зокрема, має відбутися масштабне тестування на коронавірус. Також варто відстежувати осіб, з якими контактували хворі. І передбачити можливість ізолювати людей в разі повторних спалахів захворювання.

Загалом заходи щодо запобігання повторних спалахів не повинні згортатися. Це стосується продовження соціального дистанціювання та інформування населення про ситуацію з епідемією.

Усі ці кроки були б найбільш безпечними та ефективними, якби існувала вакцина проти коронавірусу. Є ймовірність, що її створять до кінця 2020 року. Щоправда, виробництво та логістика щеплення можуть затягнуть цей процес на весь 2021 рік. Проте, існує велика впевненість у тому, що вакцина все ж буде, оскільки над нею зараз працюють приблизно 70 різних груп вчених у багатьох країнах світу.

Послаблення карантину

Багато країн, які є серед лідерів за числом заражених коронавірусом і жертв цієї хвороби, вже пройшли пік захворювання. І хтось уже послабив карантин, а хтось це збирається зробити найближчим часом. Однак, всі дотримуються думки, що вихід із карантину повинен бути поступовим і покроковим, і ці кроки мають розділяти певні відрізки часу. Водночас скасування карантину має починатися на місцевому рівні і поступово поширюватися країною з урахуванням її особливостей.

Крім того, чинні заборони потрібно заміщати безпечними альтернативами, щоб люди поступово могли повертатися до нормального режиму роботи. До прикладу, можна відкривати доступ в місця загального користування, знову дозволити тренування на вулицях і відкрити магазини, що не продають предмети першої необхідності.

Поступово можна дозволяти і масове скупчення людей. На думку експертів, послідовність сфер, в яких будуть скасовувати цю заборону, може бути такою: школи та заклади вищої освіти, магазини, місця соціальної активності (зокрема, ресторани, кафе), масові заходи (концерти та інше).



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Але, коли вищезазначені місця нарешті буде відкрито, необхідно регулярно проводити там дезінфекцію, аби убезпечити персонал і відвідувачів.

Порятунок економіки

Внаслідок пандемії коронавірусу серйозно постраждала економіка багатьох країн, тому що багато людей залишилися без роботи та деякі підприємства призупинили діяльність. Однак, це може мати і зворотній ефект, оскільки після послаблення всіх обмежень люди почнуть витрачати ті гроші, які не витрачали, поки сиділи на карантині. Адже карантин карантином, а деякі потреби людства залишаються. Більше того, під час карантину люди скучать за деякими речами, як, до прикладу, походи в ресторани та кіно. Тому після виходу з нього намагатимуться надолужити згаяне.

Крім того, експерти радять підприємцям (здебільшого малому бізнесу) уже зараз на карантині думати, як оптимізувати свій бізнес. До прикладу, можна проаналізувати, що шукають у мережі, зробити свій сайт і підлаштувати його під пошуковики, зайнятися сторінкою свого бізнесу у соцмережі та вже зараз почати його рекламувати.



Фото: News Markets

Щодо загального виходу економіки з карантину, то передусім її рятуватимуть галузі, які найменше впливають на масове зараження людей. Їх і відкриватимуть найпершими. Крім того, можуть допомогти й ті люди, що вже мають імунітет, тобто перехворіли коронавірусом. Таких осіб можна залучати, зокрема за винагороду, на робочі місця з високим ризиком зараження.

А далі відкриватимуться все нові та нові підприємства, і економіка потихеньку виходитиме з рецесії.

Вийти з карантину у гарному настрої можна

Перш за все мовиться про наш фізичний стан. Так, ми в умовах карантину більшість часу проводимо біля холодильника та набираємо зайві кілограми. Але і тут все можете контролювати. Адже до закупівлі продуктів можна підійти відповідальніше та свідоміше. І, наприклад, замінити в холодильнику ковбаси, сири та морозиво на овочі, м'ясо, рибу, сир та яйця. Крім того, до фільму замість чіпсів можна взяти ягід і фруктів, або ж приготувати корисне вівсяне печиво.

Не варто забувати і про фізичну активність. Адже для присідань, качання пресу та відтискань багато простору не треба. А для інвентаря можна використати пляшки з водою. Головне – це себе примусити. Навіть якщо у вашому щільному карантинному графіку знайдеться 20 – 30 хвилин на тренування, то вже незабаром ви помітите приголомшливий ефект і на тілі, і в настрої.

Також можна взяти й прочитати книгу, пройти кілька онлайн-курсів, вивчити мови. Якщо раніше Вам на це бракувало часу, то тепер на карантині його – вдосталь.

Якщо виконаєте все задумане, і настрій покращиться, оскільки вдалося зробити те, що давно хотів/хотіла, і зможете збагатитися духовно. А якщо ще й вдалося позайматися спортом, то і здоров’я Ваше зміцніє.



Фото: Katerina Chistova (Instagram)

Корисні рекомендації для кожного

Щоправда, вихід із карантину не означає, що слідкувати за здоров’ям та гігієною не слід. І цілком імовірно, що маски нам треба буде носити й у позакарантинний період. Тому було б непогано запастися масками, антисептиками та іншими засобами індивідуального захисту ще на кілька місяців. Більше того, слід і надалі продовжувати дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки та не торкатися руками очей, рота та носу. А за найменших ознак респіраторного захворювання – звертайтеся до лікаря.

Водночас після закінчення карантину розслаблятися на повну не варто, тобто не слід бігти відразу ж у гості до друзів і знайомих. Варто й після ізоляції продовжувати захищати себе та свою сім'ю від зайвих контактів, і на вулицю виходити варто лише в разі потреби. Те ж саме стосується й місць масового скупчення людей і громадського транспорту. Якщо дотримуватися всіх цих рекомендацій, пандемія коронавірусу мине набагато швидше.



Фото: Antipina Daria / Shutterstock.com

Карантин незабаром закінчиться, і ми знову відчуємо, що таке зустрічі з друзями, прогулянки містом або парком та коли немає яких-небудь обмежень на пересування. І якщо вже зараз почати поважати та берегти себе, якщо ставитися до себе та близьких із турботою, то не доведеться турбуватися про те, що з карантину буде складно вийти.

Проєкт створено за підтримки МХП.