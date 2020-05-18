Чи реально безболісно вийти з карантину та як усе відбуватиметься
Карантин колись закінчиться. І зараз є всі передумови до того, що це станеться невдовзі. А як із нього можуть безболісно вийти різні галузі нашого життя – читайте у матеріалі.
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Зменшення кількості інфікованих
Аби мати можливість остаточно вийти з карантину, слід взяти коронавірус під контроль. Тобто зменшити кількість випадків зараження. Аби цього досягти, слід, передусім, і надалі дотримуватися правил гігієни, а також не забувати про маску та дезінфекцію приміщень. Водночас найбільш вразливі групи населення мають залишатися в самоізоляції якомога довше. А пацієнти з діагнозом COVID-19 або слабкими симптомами повинні дотримуватися карантину та бути під наглядом.
Якщо говорити про керівництво країн, то вони мають подбати про нарощування потужності медичної системи. Це стосується і тестів на COVID-19. Зокрема, має відбутися масштабне тестування на коронавірус. Також варто відстежувати осіб, з якими контактували хворі. І передбачити можливість ізолювати людей в разі повторних спалахів захворювання.
Загалом заходи щодо запобігання повторних спалахів не повинні згортатися. Це стосується продовження соціального дистанціювання та інформування населення про ситуацію з епідемією.
Усі ці кроки були б найбільш безпечними та ефективними, якби існувала вакцина проти коронавірусу. Є ймовірність, що її створять до кінця 2020 року. Щоправда, виробництво та логістика щеплення можуть затягнуть цей процес на весь 2021 рік. Проте, існує велика впевненість у тому, що вакцина все ж буде, оскільки над нею зараз працюють приблизно 70 різних груп вчених у багатьох країнах світу.
Послаблення карантину
Багато країн, які є серед лідерів за числом заражених коронавірусом і жертв цієї хвороби, вже пройшли пік захворювання. І хтось уже послабив карантин, а хтось це збирається зробити найближчим часом. Однак, всі дотримуються думки, що вихід із карантину повинен бути поступовим і покроковим, і ці кроки мають розділяти певні відрізки часу. Водночас скасування карантину має починатися на місцевому рівні і поступово поширюватися країною з урахуванням її особливостей.
Крім того, чинні заборони потрібно заміщати безпечними альтернативами, щоб люди поступово могли повертатися до нормального режиму роботи. До прикладу, можна відкривати доступ в місця загального користування, знову дозволити тренування на вулицях і відкрити магазини, що не продають предмети першої необхідності.
Поступово можна дозволяти і масове скупчення людей. На думку експертів, послідовність сфер, в яких будуть скасовувати цю заборону, може бути такою: школи та заклади вищої освіти, магазини, місця соціальної активності (зокрема, ресторани, кафе), масові заходи (концерти та інше).
Але, коли вищезазначені місця нарешті буде відкрито, необхідно регулярно проводити там дезінфекцію, аби убезпечити персонал і відвідувачів.
Порятунок економіки
Внаслідок пандемії коронавірусу серйозно постраждала економіка багатьох країн, тому що багато людей залишилися без роботи та деякі підприємства призупинили діяльність. Однак, це може мати і зворотній ефект, оскільки після послаблення всіх обмежень люди почнуть витрачати ті гроші, які не витрачали, поки сиділи на карантині. Адже карантин карантином, а деякі потреби людства залишаються. Більше того, під час карантину люди скучать за деякими речами, як, до прикладу, походи в ресторани та кіно. Тому після виходу з нього намагатимуться надолужити згаяне.
Крім того, експерти радять підприємцям (здебільшого малому бізнесу) уже зараз на карантині думати, як оптимізувати свій бізнес. До прикладу, можна проаналізувати, що шукають у мережі, зробити свій сайт і підлаштувати його під пошуковики, зайнятися сторінкою свого бізнесу у соцмережі та вже зараз почати його рекламувати.
Щодо загального виходу економіки з карантину, то передусім її рятуватимуть галузі, які найменше впливають на масове зараження людей. Їх і відкриватимуть найпершими. Крім того, можуть допомогти й ті люди, що вже мають імунітет, тобто перехворіли коронавірусом. Таких осіб можна залучати, зокрема за винагороду, на робочі місця з високим ризиком зараження.
А далі відкриватимуться все нові та нові підприємства, і економіка потихеньку виходитиме з рецесії.
Вийти з карантину у гарному настрої можна
Перш за все мовиться про наш фізичний стан. Так, ми в умовах карантину більшість часу проводимо біля холодильника та набираємо зайві кілограми. Але і тут все можете контролювати. Адже до закупівлі продуктів можна підійти відповідальніше та свідоміше. І, наприклад, замінити в холодильнику ковбаси, сири та морозиво на овочі, м'ясо, рибу, сир та яйця. Крім того, до фільму замість чіпсів можна взяти ягід і фруктів, або ж приготувати корисне вівсяне печиво.
Не варто забувати і про фізичну активність. Адже для присідань, качання пресу та відтискань багато простору не треба. А для інвентаря можна використати пляшки з водою. Головне – це себе примусити. Навіть якщо у вашому щільному карантинному графіку знайдеться 20 – 30 хвилин на тренування, то вже незабаром ви помітите приголомшливий ефект і на тілі, і в настрої.
Також можна взяти й прочитати книгу, пройти кілька онлайн-курсів, вивчити мови. Якщо раніше Вам на це бракувало часу, то тепер на карантині його – вдосталь.
Якщо виконаєте все задумане, і настрій покращиться, оскільки вдалося зробити те, що давно хотів/хотіла, і зможете збагатитися духовно. А якщо ще й вдалося позайматися спортом, то і здоров’я Ваше зміцніє.
Фото: Katerina Chistova (Instagram)
Корисні рекомендації для кожного
Щоправда, вихід із карантину не означає, що слідкувати за здоров’ям та гігієною не слід. І цілком імовірно, що маски нам треба буде носити й у позакарантинний період. Тому було б непогано запастися масками, антисептиками та іншими засобами індивідуального захисту ще на кілька місяців. Більше того, слід і надалі продовжувати дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки та не торкатися руками очей, рота та носу. А за найменших ознак респіраторного захворювання – звертайтеся до лікаря.
Водночас після закінчення карантину розслаблятися на повну не варто, тобто не слід бігти відразу ж у гості до друзів і знайомих. Варто й після ізоляції продовжувати захищати себе та свою сім'ю від зайвих контактів, і на вулицю виходити варто лише в разі потреби. Те ж саме стосується й місць масового скупчення людей і громадського транспорту. Якщо дотримуватися всіх цих рекомендацій, пандемія коронавірусу мине набагато швидше.
Фото: Antipina Daria / Shutterstock.com
Карантин незабаром закінчиться, і ми знову відчуємо, що таке зустрічі з друзями, прогулянки містом або парком та коли немає яких-небудь обмежень на пересування. І якщо вже зараз почати поважати та берегти себе, якщо ставитися до себе та близьких із турботою, то не доведеться турбуватися про те, що з карантину буде складно вийти.
Проєкт створено за підтримки МХП.