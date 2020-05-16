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Чи реально отримати вакцину від коронавірусу у 2020 році: відповідь французьких вчених

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Коли винайдуть вакцину від коронавірусу: прогноз
Виробництво вакцини – тривалий процес / Digital Health Care

Говорити про те, що вакцина від COVID-19 з’явиться до кінця 2020 року, – нерозумно. На думку французьких вчених, найменший необхідний термін для розробки – 18 місяців.

Коли чекати на вакцину

За найбільш позитивних прогнозів, вакцину проти коронавірусу можна чекати не раніше осені 2021 року. Про це повідомила очільниця Міністерства досліджень та інновацій Франції Фредеріка Відаль в інтерв'ю Europe 1.

До теми Науковці розробляють вакцину від коронавірусу у формі таблетки

Винайдення та дослідження вакцини – це процес, що зазвичай займає кілька років. Навіть за умови максимального прискорення клінічних випробувань про готову вакцину можна говорити не раніше ніж через 18 місяців,
– наголосила Відаль.

Що відомо зараз про розробку вакцини проти COVID-19:

  • Нині проводиться розробка понад 100 різних вакцин у різних країнах світу.
  • Лунають думки, що вакцину й взагалі ніколи не винайдуть через те, що вірус мутує.
  • Американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестувати експериментальну вакцину проти коронавірусу на людях у США.
  • Італійська вакцина проти COVID-19 вперше в історії нейтралізувала вірус в клітинах людини.
  • Очільник США Дональд Трамп зазначив, що розглядає можливість зробити вакцину проти коронавірусу безкоштовною.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини Франції Лікування Медицина Коронавірус COVID-19 Вакцинація Здорове життя Здоров'я
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