Чи реально отримати вакцину від коронавірусу у 2020 році: відповідь французьких вчених
Говорити про те, що вакцина від COVID-19 з’явиться до кінця 2020 року, – нерозумно. На думку французьких вчених, найменший необхідний термін для розробки – 18 місяців.
Коли чекати на вакцину
За найбільш позитивних прогнозів, вакцину проти коронавірусу можна чекати не раніше осені 2021 року. Про це повідомила очільниця Міністерства досліджень та інновацій Франції Фредеріка Відаль в інтерв'ю Europe 1.
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Винайдення та дослідження вакцини – це процес, що зазвичай займає кілька років. Навіть за умови максимального прискорення клінічних випробувань про готову вакцину можна говорити не раніше ніж через 18 місяців,
– наголосила Відаль.
Що відомо зараз про розробку вакцини проти COVID-19:
- Нині проводиться розробка понад 100 різних вакцин у різних країнах світу.
- Лунають думки, що вакцину й взагалі ніколи не винайдуть через те, що вірус мутує.
- Американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестувати експериментальну вакцину проти коронавірусу на людях у США.
- Італійська вакцина проти COVID-19 вперше в історії нейтралізувала вірус в клітинах людини.
- Очільник США Дональд Трамп зазначив, що розглядає можливість зробити вакцину проти коронавірусу безкоштовною.