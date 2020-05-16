Чи реально отримати вакцину від коронавірусу у 2020 році: відповідь французьких вчених

Говорити про те, що вакцина від COVID-19 з’явиться до кінця 2020 року, – нерозумно. На думку французьких вчених, найменший необхідний термін для розробки – 18 місяців.

Коли чекати на вакцину

За найбільш позитивних прогнозів, вакцину проти коронавірусу можна чекати не раніше осені 2021 року. Про це повідомила очільниця Міністерства досліджень та інновацій Франції Фредеріка Відаль в інтерв'ю Europe 1.

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Винайдення та дослідження вакцини – це процес, що зазвичай займає кілька років. Навіть за умови максимального прискорення клінічних випробувань про готову вакцину можна говорити не раніше ніж через 18 місяців,

– наголосила Відаль.

Що відомо зараз про розробку вакцини проти COVID-19: