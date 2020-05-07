Реформу ніхто не зупиняє, реформу треба підготувати, – Ляшко

У МОЗ пояснили, чому призупинили другий етап реформування медичної сфери. Кажуть, корективи вніс коронавірус.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив в ефірі програми "Право на владу".

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За словами Ляшка, спалах коронавірусної хвороби показав, що фінансування медзакладів за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" недосконалий.

Віктор Ляшко “Я признаю, коронавірус показав – не можна фінансувати інфекційні лікарні "за пацієнтом". Тому що там фінансувати потрібно готовність до реагування. Ми не можемо профінансувати, бо не знаємо кількості випадків, яка може виникнути”.

Станом на 7 травня в Україні кількість хворих на COVID-19 зросла до 13 691, з них 933 дітей та 2660 медичних працівників.

Що відомо про ймовірне скасування медреформи? Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 1 червня змінюється фінансування медичних закладів. Це, відповідно, зупиняє реалізацію другого етапу медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня. Ексзаступниця Уляни Супрун Ольга Стефанишина заявила, що зупинення реформи поверне українців у минуле і ми далі платитимемо хабарі за медичні послуги. Супрун попередила, що Зеленський, і Радуцький, і Степанов захищають тільки власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт й фармацевтичної мафії.

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