Рекомендації навчальним закладам щодо поширення коронавірусу

Департамент освіти і науки Києва дав рекомендації навчальним закладам щодо коронавірусу і ГРВІ. Відтак, міряти температуру дітям не варто, а от заходити в навчальні заклади батькам не варто.

Про це повідомила заступниця директора департаменту освіти і науки Києва Тетяна Шкурова, пише hromadske.

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Батькам краще не заходити в школи

У КМДА попросили керівництво шкіл та дитячих садків обмежити доступ сторонніх людей до коридорів та приміщень закладів. Йдеться про батьків, які забирають дітей.

Адже дорослі можуть хворіти на ГРВІ та заразити дітей. Також у дорослих може не бути симптомів, але вони є носіями вірусів.

"Це звичайний запобіжний захід, який ми використовуємо під час будь-яких карантинів, спалахів ГРВІ. Батьки можуть забрати своїх дітей біля школи. Краще не заходити в закрите приміщення, де багато людей", – пояснила Тетяна Шкурова.

Щодо відвідування масових заходів

Окрім того в департаменті спростували інформацію про те, що вони радили підписувати документи про те, що на масових заходах (наприклад, святкові ранки до 8 березня) батьки самі несуть відповідальність за своє здоров'я та здоров'я своїх дітей.

За словами представниці департаменту, це ініціатива керівництва закладу, яке "вирішило перекласти відповідальність з себе на батьків".



У Департаменті зазначили, що навчальні заклади попросять не вдаватися до таких "угод"

"З одного боку не відмовити батькам у святі, хоча вони самі мали б розуміти, що краще уникнути зібрань про всяк випадок. Це формальні підходи до виконання своїх обов’язків. Ми пояснимо директорам закладів, що такого бути не може", – зазначила чиновниця.

Однак, протиепідемічні заходи вводяться у Чернівецькій області на 16 днів починаючи із 6 березня. Це єдина область в Україні, де запроваджують протиепідемічні заходи, зокрема, заборонено масові заходи, концерти, конференції, спортивні події та призупинення навчального процесу.

Вимірювати температуру необов'язково

Рекомендації щодо вимірювання температури всім дітям у школах і садочках теж неправдиві та безпідставні: батьки не зобов'язані купувати термометри.

Однак, чинними є "п'ятихвилинки", на яких вчителі запитують про самопочуття дітей.

"Перші та останні 5 хвилин навчання вчитель має запитати в дітей, як вони себе почувають. Якщо хтось поскаржиться на погане самопочуття, то виміряти температуру в медичному пункті або у відповідальної людини, якщо немає медичної сестри. У школах та садочках градусник не один. Ми попросили співробітників підготувати весь арсенал", – пояснила Шкурова.

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