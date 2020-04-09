Рекорд за добу: на Буковині виявили 76 нових випадків коронавірусу
В усіх 11 районах Чернівецької області виявили коронавірус. Усього в області вже зафіксовано 379 випадків COVID-19.
Це наразі найбільша кількість інфікованих в одній області в Україні. Про виявлення нових випадків повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Важливо COVID-19 у Чернівецькій області: хворих вже понад 300, серед яких 51 медик
76 – це найбільша кількість виявлених випадків за добу, попередній рекорд був майже удвічі менший – 39 позитивних результатів. Усього за добу дослідили близько 250 зразків, повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
Ввечері 9 квітня у Чернівцях померла пацієнтка із підозрою на коронавірус. Жінку 1957 року народження до медичного закладу 7 квітня привезла швидка. У померлої була пневмонія, а окрім того, лікарі діагностували інфаркт.
Читайте також
-
У Рівному помер 45-річний лікар, у якого підозрювали коронавіруссьогодні , 11:59
-
Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективністьсьогодні , 18:36
-
Мер Миколаєва пояснив, чому в місті нема коронавірусусьогодні , 14:01
-
У Києво-Печерській лаврі за день виявили 26 хворих на коронавіруссьогодні , 12:13
-
Люди, які безсимптомно хворіють на коронавірус, теж мають пошкодження легеньсьогодні , 16:43
-
Коронавірус у Польщі: за добу померла рекордна кількість людейсьогодні , 10:53