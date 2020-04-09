Рекорд за добу: на Буковині виявили 76 нових випадків коронавірусу

В усіх 11 районах Чернівецької області виявили коронавірус. Усього в області вже зафіксовано 379 випадків COVID-19.

Це наразі найбільша кількість інфікованих в одній області в Україні. Про виявлення нових випадків повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Важливо COVID-19 у Чернівецькій області: хворих вже понад 300, серед яких 51 медик

76 – це найбільша кількість виявлених випадків за добу, попередній рекорд був майже удвічі менший – 39 позитивних результатів. Усього за добу дослідили близько 250 зразків, повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Ввечері 9 квітня у Чернівцях померла пацієнтка із підозрою на коронавірус. Жінку 1957 року народження до медичного закладу 7 квітня привезла швидка. У померлої була пневмонія, а окрім того, лікарі діагностували інфаркт.