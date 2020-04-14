Ремдесивір покращив стан 2/3 хворих на коронавірус: що відомо про препарат
Дві третіх пацієнтів з діагнозом COVID-19, відзначили поліпшення свого стану після лікування експериментальним противірусним препаратом. Назва препарату – Ремдесивір. Примітно, що препарат допоміг одужати пацієнтам з важким перебігом захворювання. Пацієнти, які були підключені до апаратів ШВЛ, після терапії у комплексі з Ремдесивіром змогли дихати самостійно.
Науковці Медичного центру Седарс-Синай дослідили ефективність противірусного препарату Ремдесивір і виявили, що дві третини пацієнтів, які брали участь в експериментальному лікуванні мали покращення стану здоров'я після початку прийому ліків.
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Однак, попри обнадійливі результати, автори дослідження не готові робити далекосяжні висновки, адже необхідні масштабні експерименти.
Наразі немає перевіреного засобу від COVID-19. Ми не можемо робити однозначні висновки з отриманих даних, але спостереження за групою госпіталізованих пацієнтів, які отримували Ремдесивір, вагомі,
– заявив Джонатан Грейн – головний епідеміолог Центру Седарс-Синай.
Для того щоб у вчених з'явилися більш вагомі докази ефективності Ремдесивіру в лікуванні хворих з позитивною реакцією на COVID-19, необхідно провести рандомізовані клінічні випробування.
Зараз незалежно досліджують препарат китайські фахівці, ВООЗ, Національний інститут охорони здоров'я Британії та Gilead. Перші результати повинні з'явитися в другій половині квітня.
Додамо, що МЗС України включило Ремдесивір до протоколу лікування коронавірусної інфекції.
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Що відомо про Ремдесивір
Розробила препарат американська компанія Gilead Sciences. Ліки вводять внутрішньовенно, Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомогти їм пережити гостру фазу інфекції.
Наразі препарат проходить клінічні випробування третьої фази в лабораторіях п'яти різних країн. У Китаї компанія випробовує його на одній тисячі пацієнтів. Перші повноцінні результати очікують отримати в середині квітня, але на Ремдесивір вже покладають великі надії.
У ВООЗ відзначили, що "наразі це єдиний препарат, який може дати ефект".
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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