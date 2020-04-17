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Репетиція параду до Дня перемоги в Москві закінчилася масовим зараженням дітей COVID-19

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В Росії кадети захворіли на коронавірус / regnum.ru

У 49 кадетів і викладачів Нахімовського військово-морського училища підтвердили діагноз COVID-19. Частина з них брали участь в репетиції параду до Дня перемоги на Красній площі.

Під підозрою ще 155 кадетів, які чекають результатів тестів на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив телеграм-канал Baza.

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Серед нахімовців, які заразилися коронавірусом, начальник Нахімовського військово-морського училища контр-адмірал Анатолій Мінаков. Зараз він перебуває в лікарні в Москві разом з кількома кадетами.

У Москву з Петербурга група зі 155 нахімовців прибула ще 20 березня – для участі в репетиції Параду. Але обернулося все інакше, і з 14 квітня всі вони один за одним почали отримувати позитивні результати аналізів на коронавірус.

Більшість з тих, кого вразив COVID-19 – кадети, це 31 хлопець, від 15 до 17 років. А ще 18 осіб – це викладацький склад, який набагато старший і перебуває частково в групі ризику.

За інформацією "Фонтанки", про госпіталізацію контрадмірала запасу стало відомо з його слів 16 квітня.

Зазначимо, що 14 квітня Президент РФ Володимир Путін вирішив перенести парад до Дня перемоги.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Лікування Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Росії День Перемоги
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