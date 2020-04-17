Репетиція параду до Дня перемоги в Москві закінчилася масовим зараженням дітей COVID-19

У 49 кадетів і викладачів Нахімовського військово-морського училища підтвердили діагноз COVID-19. Частина з них брали участь в репетиції параду до Дня перемоги на Красній площі.

Під підозрою ще 155 кадетів, які чекають результатів тестів на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив телеграм-канал Baza.

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Серед нахімовців, які заразилися коронавірусом, начальник Нахімовського військово-морського училища контр-адмірал Анатолій Мінаков. Зараз він перебуває в лікарні в Москві разом з кількома кадетами.

У Москву з Петербурга група зі 155 нахімовців прибула ще 20 березня – для участі в репетиції Параду. Але обернулося все інакше, і з 14 квітня всі вони один за одним почали отримувати позитивні результати аналізів на коронавірус.

Більшість з тих, кого вразив COVID-19 – кадети, це 31 хлопець, від 15 до 17 років. А ще 18 осіб – це викладацький склад, який набагато старший і перебуває частково в групі ризику.

За інформацією "Фонтанки", про госпіталізацію контрадмірала запасу стало відомо з його слів 16 квітня.

Зазначимо, що 14 квітня Президент РФ Володимир Путін вирішив перенести парад до Дня перемоги.

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