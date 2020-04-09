Респіратор чи маска: що захистить краще

У рамках протидії поширенню коронавірусу, українців зобов'язали перебувати в громадських місцях у масці чи респіраторі. Відтак, слід знати дію та особливості цих засобів індивідуального захисту.

Здоров'я 24 розібралось з питанням ефективності маски та респіратора. Ось просте пояснення, якою повинна бути маска, аби захистити від вірусу, а не лише від штрафу.

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Кого захищає маска та респіратор

Варто розуміти, що маска захищає усіх оточуючих, а респіратор захистить від інфікування лише вас. У випадку, якщо ви є носієм коронавірусної інфекції, ви все ж видихатимете повітря з вірусом й наражатимете на небезпеку інших.

Якщо врахувати той факт, що 30% хворих можуть мати безсимптомний перебіг COVID-19, то звичайна медична маска – краще рішення.

Як пропускають віруси засоби індивідуального захисту

При використанні маски, слина максимально розповсюджується на 1,5 метри.

А ось у випадку респіратора, через наявність клапану вдиху, він пропускає повітря зі слиною, як при звичайному спілкуванні. Тобто віруси продовжують виділятися у повітря.

Кому носити маску, а кому респіратор

Людям, які заражені, або є підозра на інфікування, а також людям, які потенційно можуть бути зараженими – слід носити маску. Також краще обрати маску у місцях великого скупчення людей.

Респіратор слід носити медичним працівникам, але одягати також щиток, який додатково захистить від інфікування.



Яку маску обрати/Інфографіка 24 Каналу

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