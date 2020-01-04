Республіка Палау першою у світі заборонила токсичні сонцезахисні креми

Розташована в Тихому океані країна Палау стала першою у світі, яка заборонила сонцезахисні креми, які шкодять коралам і морській фауні.

Заборона діє з 1 січня 2020 року. Тепер на території держави заборонено зберігати або продавати сонцезахисні креми, до складу яких входить один з десяти токсичних інгредієнтів, характерних для подібних кремів, пише ВВС.

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Серед них – оксибензон і октіноксат, які поглинають ультрафіолетове світло. Штраф за порушення заборони становить тисячу доларів.



Деякі сонцезахисні креми шкідливі для довкілля \ unsplash.com



Про новий закон стало відомо ще у 2018 році. Його вирішили прийняти після того, як речовини, що містяться в сонячних кремах, були знайдені в природних зонах Палау, а також в тканинах морських тварин. За словами представників фонду "Кораловий риф", ці хімікати "надзвичайно небезпечні для молодих особин багатьох видів дикої природи".

"Ми повинні жити і поважати навколишнє середовище, оскільки воно – колиска життя", – сказав президент Палау Томас Ременгесау. Він закликав лідерів інших держав взяти з нього приклад і також заборонити токсичні сонцезахисні креми.

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