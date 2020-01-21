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Ретиноїди в таблетках від прищів: кому показані та протипоказані

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Ретиноїди для лікування акне / unsplash.com

Ізотретіноїн кардинально змінив ситуацію з лікуванням акне важкого перебігу, а також стійкого до лікування іншими способами. Однак, навколо цього препарату все ще зберігається багато міфів, страхів і упереджень, причому як серед пацієнтів, так і серед деяких лікарів.

Ізотретіноїн – 13-цис-ретиноєва кислота, це похідна вітаміну А, так званий ретиноїд. Невелика кількість ізотретіноїну виробляється в печінці з вітаміну А, для ліків використовується синтетичний препарат. Він був відкритий в 50-х, проте став застосовуватися в середині 70-х років.

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Як діє ізотретіноїн?

  • зменшує вироблення шкірного сала;
  • скорочує сальні залози;
  • зменшує закупорку проток сальних залоз;
  • пригнічує ріст бактерій;
  • має протизапальну дію.

Ретиноїди довели свою ефективність в багатьох дослідженнях
Ретиноїди довели свою ефективність в багатьох дослідженнях \ unsplash.com

Як лікуватись та ефективність

До початку лікування і в процесі лікування проводиться дослідження крові на біохімічні показники (ліпіди, функція печінки), глюкозу, клінічний аналіз крові і аналіз крові на вагітність (бета-ХГЛ). Для кращого засвоєння ізотретиноїн варто приймати після їжі, запиваючи водою або молоком.

Ефективність системного лікування акне важкого ступеня ізотретиноїном була продемонстрована в рандомізованих, подвійних сліпих клінічних дослідженнях. Препарат допомагає впоратися з важкими вуграми (в тому числі з формуванням вузлів і кіст), зменшує ймовірність розвитку рубців і постакне.

Побічна дія 

Головною побічною дією, про який мусять знати й пам'ятати всі, і лікарі, і пацієнти, це тератогенність – препарат може викликати важкі дефекти розвитку у плода при використанні у вагітних.

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Саме тому:

  • Препарат категорично протипоказаний до застосування під час вагітності;
  • Перед початком лікування жінкам репродуктивного віку доцільно провести тест на вагітність;
  • В період лікування і протягом наступного місяця обов'язково використання двох ефективних методів контрацепції.

В період лікування і протягом наступного місяця пацієнти як чоловічого, так і жіночої статі не можуть бути донорами крові (щоб їх кров не потрапила до вагітної жінки).

Ендогенні концентрації ретиноїдів відновлюються приблизно через 2 тижні після закінчення прийому ізотретиноїну, тому після курсу лікування немає ніяких обмежень в питаннях вагітності та дітонародження.

Препарат не впливає на сперматогенез, тому пацієнтам-чоловікам немає потреби використовувати контрацепцію під час лікування.

Інші побічні дії, в більшості своїй, мають оборотний характер, можуть компенсуватися додатковими заходами з догляду і часто залежать від дози препарату.

До таких побічних дій, з якими часто стикаються пацієнти, відносять: сухість шкіри, лущення, посилення випадання волосся, сухість і тріщини губ, дерматит, фоточутливість, сухість слизової носа, носові кровотечі, сухість очей, кон'юнктивіт, ламкість нігтів, сухість слизових геніталій. Також можливе погіршення акне в перший час прийому.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Ліки Дерматологія
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