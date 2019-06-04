Революційне відкриття: створили препарат, який сповільнює поширення раку

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Створили препарат, який сповільнює поширення раку
Створили препарат, який сповільнює поширення раку / Фото з вільних джерел

Американські вчені заявили про створення ліків, які здатні значно уповільнити поширення раку підшлункової залози.

Щоденно у світі діагностується 1,2 тисячі випадків цього раку підшлункової залози, 1,1 тисяча людей гинуть від онкозахворювання. У більшості випадків рак вбиває людину менше, ніж через рік після виявлення.

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Онкологи в медичному центрі Чиказького університету спостерігали за 3300 пацієнтами з цим типом раку, пише MedicalXpress.

У 250 з них були мутації гена BRCA, які підвищують ризик різних видів пухлин, включаючи рак яєчників, простати і молочної залози.

Усіх пацієнтів розділили випадковим чином на дві групи, одна з них отримувала препарат Olaparib, інші – плацебо.

Експеримент показав, що ліки здатні на 47% сповільнити поширення метастазів пухлин в порівнянні з контрольною групою. У тих, хто приймав ліки, вдвічі сповільнилося поширення раку ніж у тих, хто їх не приймав.

Через два роки після початку дослідження третина пацієнтів, які вживали ліки, залишилася живою.

За словами вчених, це відкриття дозволить перетворити смертельне захворювання на хронічне.

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Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання Ліки дослідження
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