Порушення в роботі T-клітин можуть призводити до того, що імунна система починає сприймати їх як загрозу і запускає сильну імунну відповідь. Своєю чергою, це впливає на роботу Т-клітин. Коли велика кількість цих клітин пошкоджена, підшлункова залоза не може регулювати рівень глюкози в крові, як наслідок розвивається цукровий діабет першого типу.

У новій роботі, про яку розповідає ZME Science, вчені з Сіетла виправили дефекти T-клітин, щоб вони могли функціонувати нарівні зі здоровими.

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Стратегія спрямована на підвищення експресії гена FOXP3, який є головним фактором синтезу Treg-клітин. Експерименти проводили на зразках крові людини, з якою видалили Treg. Тестування на зразках тканини людини і моделях мишей показало ефективність роботи модифікованих клітин.

Результати довели, що генетична модифікація, спрямована на забезпечення стабільної експресії FOXP3 достатня для створення функціональних Treg-подібних клітин для терапії,

– заявив співавтор дослідження Девід Ролінгс.

Що передбачає таке лікування

Лікування буде полягати в ін'єкції відредагованих Treg-клітин пацієнта з діабетом, що дозволить налагодити роботу підшлункової залози, пояснюють автори.

Потенційно, результати від лікування повинні бути довгостроковими, завдяки подібній методиці вдасться позбутися необхідності щоденного прийому інсуліну.

Тепер команда готується до проведення першого етапу клінічних випробувань методу.