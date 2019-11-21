Революційний препарат проти шизофренії успішно протестували на людях

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Ліки від шизофренії / patch.com

Препарат KarXT успішно долає симптоми гострого психозу при шизофренії. На відміну від аналогів, він не викликає серйозних побічних ефектів.

Новий експериментальний препарат, про який розповідає New Atlas, лікує психоз у хворих на шизофренію, шляхом стимуляції рецепторів в мозку та центральної нервової системи.

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Як діє препарат проти шизофренії

Препарат має назву KarXT та являє собою комбінацію двох з'єднань – ксаномеліна і троспіума.

Ще у 1990-х роках дослідження показали, що ксаномелін зупиняє розвиток психозу при шизофренії. Однак вплив цієї сполуки на шлунково-кишковий тракт виявився надто сильним, а тому від подальших досліджень сполуки довелося відмовитися.

Проте, нині вчені вирішили відновити тестування ксаномеліну, з’єднавши його з вже схваленим та безпечним троспіумом, який застосовують для лікування проблем з сечовим міхуром.

Препарат є антагоністом мускаринових рецепторів, але він не долає гематоенцефалічний бар’єр.

Таким чином, троспіум скасовує дію ксаномеліну у всьому організмі, окрім головного мозку.


Шизофренія характеризується розладом розумових процесів

А тому, комбінація препаратів знімає симптоми психозу та не надає побічних ефектів для організму.

Попередні клінічні випробування другої фази за участі людей підтвердили ефективність KarXT.

Однак, перш ніж він вийде на ринок, необхідні інші масштабні дослідження, які займуть до п’яти років.

Вчені також розглядають можливість вивчення перспективи препарату в якості знеболювального та для лікування психозу у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я дослідження Здорове життя
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