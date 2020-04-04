Режим максимального обмеження: влада Буковини закликала людей запастися їжею на дві доби
Мешканців Чернівецької області просять відмовитися від будь-яких виходів з дому. Влада вирішила ввести в регіоні "режим максимального обмеження будь-якого переміщення людей".
Про це повідомив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Він попросив мешканців Буковини 41 годину не виходити з дому.
Нагадаємо, добу тому Чернівецьку область закрили на в'їзд і виїзд
З 13:00 суботи 4 квітня до 6:00 понеділка 6 квітня у Чернівецькій області вводиться режим максимального обмеження будь-якого переміщення людей,
– написав Осачук.
Усім людям рекомендують до 13 години "придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби".
Раніше Осачук розповів, що в Чернівецькій області підтвердили ще 31 випадок COVID-19, тож загалом хворих у регіоні виявили вже 202.
З хороших новин: 3 квітня троє людей одужали від коронавірусу, двоє з них – діти, яких лікували вдома. Тож всього на Буковині одужали 11 пацієнтів.
Важливо! В Україні підтвердили вже 1072 випадки інфікування коронавірусом, 27 людей померли, 23 – одужали. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.
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