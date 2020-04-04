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Режим максимального обмеження: влада Буковини закликала людей запастися їжею на дві доби

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Буковину повністю закривають на вихідні / Ілюстративне фото (pixabay)

Мешканців Чернівецької області просять відмовитися від будь-яких виходів з дому. Влада вирішила ввести в регіоні "режим максимального обмеження будь-якого переміщення людей".

Про це повідомив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Він попросив мешканців Буковини 41 годину не виходити з дому.

Нагадаємо, добу тому Чернівецьку область закрили на в'їзд і виїзд

З 13:00 суботи 4 квітня до 6:00 понеділка 6 квітня у Чернівецькій області вводиться режим максимального обмеження будь-якого переміщення людей,
– написав Осачук.

Усім людям рекомендують до 13 години "придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби".

Раніше Осачук розповів, що в Чернівецькій області підтвердили ще 31 випадок COVID-19, тож загалом хворих у регіоні виявили вже 202.

З хороших новин: 3 квітня троє людей одужали від коронавірусу, двоє з них – діти, яких лікували вдома. Тож всього на Буковині одужали 11 пацієнтів. 

Важливо! В Україні підтвердили вже 1072 випадки інфікування коронавірусом, 27 людей померли, 23 – одужали. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.

Короанвірус, карантин
Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Новини Здоров'я Новини Чернівців Здоров'я Медицина
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