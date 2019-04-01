Результати виборів президента України: Супрун розповіла, що допоможе краще за алкоголь

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Як заспокоїти нерви під час результатів президентських виборів
Як заспокоїти нерви під час результатів президентських виборів / Uunsplash

Уся передвиборча кампанія є серйозним стресом для українців, а особливо – результати виборів. Однак зовсім необов’язково пити алкоголь, аби розслабитись та втихомирити нерви. Із цим краще впораються інші напої.

Насправді алкоголь зовсім не такий вплив на наш організм, який ми очікуємо. Наслідки такого релаксу можуть бути ще сумнішими, аніж причина його вживання. 

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Уляна Супрун
"Візьмемо знайомий завдяки гомеопатії (яка не працює) ефект плацебо. Виявляється, він поширюється і на алкогольні напої. В сліпому досліді люди пили джин із тоніком та просто тонік, а п‘янішали і ті, і другі. Річ в тому, що крім сильного гальмівного ефекту алкоголю є ще дія самого спілкування – від жартів з друзями виділяється серотонін, від очікування зустрічі в барі та приємної атмосфери розслаблення – дофамін. Тож головне – зустрітися із друзями чи коханими. А що пити – не так важливо".

Гібіскус

Дослідження на тваринах і людях переконливо показали, що гібіскусовий чай знижує тиск та знімає набряки, і при цьому не порушує баланс електролітів. Більше того, регулярне споживання чаю із гібіскусу знижує загальний рівень холестерину та ліпопротеїнів низької щільності ("поганий холестерин"). До того ж, цей чай можна пити у келихах холодним, він нагадуватиме каберне.


За виборами можна спостерігати із хорошим чаєм/ Джерело: Unsplash

Білий чай

Корисний для здоров’я зубів: він пригнічує амілазу слини, тож вуглеводи їжі не стають простими цукрами — їжею для бактерій зубного нальоту. Флавоноїди та катехіни білого чаю запобігають росту зубного каменю. Білий чай може запобігати вільнорадикальним процесам в корі головного мозку. Це особливо актуально для хворих на діабет, показали досліди на щурах.

Вербена

Є, хоч і досить слабкі, клінічні докази того, що чай з вербени заспокоює, знімає тривожність, покращує травлення, запобігає здуттю і діареї, та має антимікробні властивості. Екстракти вербени, дійсно, можуть спиняти ріст низки патогенних бактерій та мають потужну антиоксидантну дію.

Ромашка лікарська

Заспокоїть не гірше алкоголю, адже сприяє утворенню гама-аміномасляної кислоти, гальмівного нейромедіатору. Але цей напій не викликатиме тривожності згодом, на відміну від алкоголю. Пийте ромашковий чай, якщо вам складно заснути через тривожність, чи в шлунка підвищена кислотність, виразка чи коліт. Крім цього, чай із ромашки може запобігати розвитку остеопорозу, хоча і не є ліками.


Серед чаїв точно буде такий, який підійде саме вам/ Джерело: Unsplash

Меліса

Багато в чому нагадує ромашку. Напій із неї має спазмолітичну дію, і може допомагати при дитячих кольках. Меліса зменшує запалення, заспокоює, та має потужну антиоксидантну дію.

Зелений чай

Не хочете пошкодження вільними радикалами? Пийте зелений чай. Його антиоксидантні властивості — не міф. Більше того, зелений чай знижує рівень кортизолу і навіть запобігає деменції. Споживання зеленого чаю знижує ризик хвороби Альцгеймера та накопичення вісцерального жиру (росту живота). Звісно, якщо не запивати чаєм нескінченні смаколики. Зелений чай та помірні фізичні навантаження суттєво зменшують симптоми ревматоїдного артриту.


Зрештою, чай – це просто красиво/ Джерело: Unsplash

Імбир

Містить багато антиоксидантів джинджеролів. Завдяки цьому імбирний "чай без чаю" може зупиняти вже знайомі нам вільнорадикальні процеси, що виникають після тренування чи при запаленні шлунково-кишкового тракту. Імбирний чай зменшує нудоту, в тому числі при токсикозі під час вагітності.

Звіробій

Діє незгірш за алкоголь, якщо зважати на зростання рівня нейромедіатору серотоніну. Активна речовина гіперфорін, що міститься у звіробої, впливає на активність генів, що відповідають за утворення серотоніну. Брак серотоніну пов’язують із клінічною чи сезонною депресією. Попереджаємо: саме тому, що все так серйозно — гени, мозок — чаї зі звіробою не можна суміщати з антидепресантами, а лікувати депресію самим лише чаєм теж не варто.

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Теги: Президентські вибори 2019 Уляна Супрун Новини Здоров'я Результати виборів президента 2019 Здоров'я Здорове життя
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