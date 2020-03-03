24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Низьке споживання фруктів та овочів пов'язують з розвитком тривожних розладів

- Читать новость на русском
Харчування і тривожність пов'язані / unsplash.com

Фахівці виявили, що люди, які нехтують споживанням фруктів та овочів, значно підвищують ризик розвитку тривожних розладів.

У дослідженні взяла участь 26 991 особа – чоловіки та жінки віком від 45 до 85 років, повідомляє International Journal of Environmental Research and Public Health.

До теми: Тривожний розлад: через що виникає та як його лікувати

Вчені виявили, що ті люди, які споживають малу кількість овочів впродовж дня, підвищують ризик розвитку тривожного розладу на 24%. 

Це може частково пояснити результати, пов'язані з аналізами складу тканин організму. Коли загальний рівень тілесного жиру перевищує 36%, ймовірність розвитку тривожного розладу підвищується більш ніж на 70%,
– додала співавторка роботи Жозе Мора-Альманса.


Харчування пов'язане з ризиком тривожних розладів / Unsplash

Звісно, розвиток тривожних розладів залежить не лише від маси тіла та раціону. Він залежить і від статі, сімейного стану, доходу, наявності супутніх захворювань та громадянського статусу. 

Автори дослідження вважають, що найближчим часом через тривожні розлади важкого ступеня страждатиме близько 10% населення Землі. Дослідники зазначають, що це стане причиною непрацездатності хворих, тому необхідно вживати комплексних підходів, аби знизити цей показник. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Як посіпаки Януковича відновлюють свій вплив в Україні
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Психологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук