Рідна мова впливає на здатність вивчення іноземних

Вивчення мов – завдання не з простих і не всім воно дається. Але вченні з'ясували, що чим більше нова мова схожа на рідну, тим легше вона нам дається.

У дослідженні брали участь 50000 осіб з різних країн, які в дорослому віці вчили нідерландську мову.

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Виявилося, що до 70% успіху у вивченні іноземної залежить від її схожості до рідної мови. Так, носії шведської та німецької набагато краще освоювали нідерландську, а найскладніше доводилося носіям сомалійського і тайського.



Мову, яка схожа на рідну легше вивчити

Вчені створили статистичну модель, яка враховує різні фактори: фонологічні, морфологічні та лексичні. Вони охоплювали всі труднощі, з якими стикається людина при вивченні іноземної мови: освоєння нових звуків, вивчення правил і запам'ятовування нових слів.

Модель показала, що чим більше відмінностей за цими параметрами між мовою носія й іноземною, тим гірше була оцінка на іспиті.

Дослідники стверджують, що рідна мова визначає нашу здатність до іноземного. Це означає, що у деяких людей з самого початку є переваги при вивченні мов.

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