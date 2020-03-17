Рідні померлої жінки з підозрою на коронавірус обурені діями лікарів

Мати померлої жінки, яка мала підозрою на коронавірус, стверджує, що донці невчасно надали допомогу. І можливо, це б дозволило уникнути трагічних наслідків

Вона написала листа до редакції "Першого Буковинського". Жінка обурена діями лікарів і просить журналістів надати розголосу цій ситуації. Ми також вирішили опублікувати листа повністю, щоб уникнути спотворення інформації.

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Лист матері померлої жінки з підозрою на коронавірус

Тетяні було 33… Без мами лишилося двоє дітей… Я вважаю, що мою доньку можна було врятувати, якби вчасно і в повному обсязі була надана перша допомога…

У неї була супутня неврологічна патологія – пухлина біля центрального стовбура головного мозку (кавернозна ангіома продовгуватого мозку). У жовтні 2016 року її прооперували в Києві успішно, останнім часом почувала себе нормально.

7 березня у Тетяни піднялася температура. Вона думала, що це звичайне ГРВІ. 2 дні не проходило і вони викликали з Вашківців лікаря. Проконсультувавшись, призначили антибіотики, стало знову гірше. 13 березня поїхала у Вашківці, зробила знімок – там двостороння пневмонія. Розуміючи з чоловіком, що автомобіль швидкої у їхньому селі скоро розпадеться, поїхали одразу ж до обласної лікарні самі ввечері у п’ятницю, 13 березня. У відділенні пульмонології на них визвірилися, мовляв, чого прийшли без направлення. Послухали і сказали, що хрипів немає, а на знімку – все добре.

Відтак, на приймальному їх нікуди не направили більше і вони поїхали додому. Покійна мала фармацевтичну освіту і розуміла, що її стан почав погіршуватися. Тому вирішила перейти на сильніший антибіотик. Однак вночі почала задихатися і вранці 14 березня в суботу їй викликали сільську швидку.

Ця швидка ледве доїхала до Чернівців, оскільки вона тиждень на ремонті, а тиждень працює. Одразу ж Тетяну направили в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Дівчина з приймального покою йшла туди пішки, бо крісло каталки не знайшли. Підключили систему. Пізніше в неї почався судомний приступ – через невчасно надану медичну допомогу й інтоксикацію організму.

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Можливо, лікарі не звернули увагу, що під час видалення пухлини їй капали сильні антибіотики і організм має резистентність до слабких. В інфекційному відділенні стан погіршувався. Інтоксикація і постійна субфебрильна температура викликали судоми. Жінка втратила свідомість в понеділок близько 17.00 вечора. Кнопки виклику у боксах не працюють і хтозна, скільки вона там лежала, поки її знайшли. Реанімаційні заходи результату вже не дали – в 19.20 Тетяни не стало…

Лікарі поставили діагноз – епілептичний приступ, якого в неї в житті жодного разу не було. Нам відомо, що лікарі не могли знайти вен – через це не докапували розчини, бо голка виходила з вени. Чомусь не робили венорезекцію (вивід вени під ключицю), щоб повноцінно провести дезінтоксикаційну і антибактеріальну терапію, як і рекомендовано при вірусних пневмоніях.

Що кажуть медики?

Смерть жінки у департаменті охорони здоров’я пояснили тим, що вона мала велику кількість хвороб і через їхнє загострення вона й померла.

Але це не пояснює, чому жінці не надали допомогу, коли вона звернулася вперше.



Симптоми коронавірусу /​ Інфографіка 24 каналу

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