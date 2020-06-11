У В'єтнамі м'ясо щурів, кажанів, дикобразів і інших екзотичних тварин теж вважається делікатесом. Цих тварин або розводять на фермерських господарствах, або ж відловлюють у дикій природі.

За основною версією, COVID-19 зародився на китайському ринку в місті Ухань, передавшись від тварини до людини. Дослідження, яке опублікували на порталі препринтів bioRxiv, дозволяє краще зрозуміти, як ринки диких тварин можуть перетворитись у справжню "біологічну бомбу".

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У 2013-2014 роках вчені дослідили ферми та ринки В'єтнаму, зібравши зразки біологічного матеріалу від тварин, які там продавалися: кров, фекалії та інші виділення.

За допомогою ПЛР-дослідження, дослідники визначали наявність генетичних послідовностей різних коронавірусів в зразках.

Ще тоді науковці виявили сліди шести різних видів патогенів з трьох підродин сімейства Coronaviridae, враховуючи бета-коронавіруси, до яких належить SARS-CoV-2.

Різні штами коронавірусів виявили на всіх 24 ринках, де продавалися живі гризуни. До того ж віруси знайшли на 60% ферм, де вирощуються ці тварини, і на 94% підприємств, які виробляють добрива з виділень кажанів,

– йдеться в повідомленні.

Також цікаво, що в міру переміщення тварин, частка зразків, інфікованих різними коронавірусами, зростала. До прикладу, серед звичайних пацюків, яких продавали ловці, частка заражених тварин становила 20,7%, а на ринках цей показник зріс вже до 32%. Натомість серед щурів, які подавали в ресторанах, відсоток інфікованих зразків склав 55,6%. Схожі тенденції дослідники помітили й серед бамбукових щурів, дикобразів і рукокрилих.

Поки що незрозуміло, як відбувається передача цих коронавірусів. Але вчені припустили, що зараження тварин або їхнього м'яса відбувається через змішування фекалій різних видів або ж через пряму передачу патогену від одного виду до іншого. Це може пояснити, чому в фекаліях гризунів виявили віруси, характерні для птахів і кажанів.