Рівень смертності від коронавірусу в Україні є одним з найнижчих в Європі

Показники смерті від коронавірусної інфекції в Україні коливаються від 2,7 до 2,9 відсотків.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише сайт президента Володимира Зеленського.

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Так, за його словами, карантин показав себе як найбільш дієвий спосіб боротьби з коронавірусом.

Наприклад, у Швеції показник смертності 6,25%, у Великій Британії – 5,7%, тоді як в Україні він коливається від 2,7% до 2,9%.

"Ці цифри зайвий раз доводять, що Україну врятували вчасно введені карантинні заходи і великий відсоток людей, які їх дотримувалися. Треба, щоб ці показники не справили оманливе враження, щоб люди не думали, що тепер до небезпеки коронавірусу можна ставитися недбало", – додав Шмигаль.

Станом на 21 травня в Україні підтвердили 19 706 випадків зараження коронавірусом, 579 смертей від ускладнень і 6227 осіб, які одужали.