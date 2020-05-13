Рівень тестостерону впливає на ризик смерті від коронавірусу.

Чоловіки з низьким рівнем чоловічого гормону тестостерону частіше вмирають від COVID-19. Ці знання можуть допомогти врятувати більшу кількість пацієнтів.

Аналіз статистики в німецьких лікарнях показав, що чоловіки з низьким рівнем тестостерону, хворі на COVID-19, значно більше ризикують померти через це вірус, пише Daily Mail.

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В цілому, ризик у чоловіків піти з життя через коронавірус у два рази вище, ніж у жінок, але лікарі не можуть визначити, з чим цим пов'язано. Висловлювалося припущення що це може бути через тестостерон.

Як проходило дослідження?

І ось нове дослідження, в якому взяло участь 45 пацієнтів, які перебували в реанімації, показало, що чоловічий гормон тестостерон підвищує ризик смерті, але не при своєму надлишку, а при дефіциті.

35 з них були чоловіками, а 10 жінками. 7 пацієнтам потрібна киснева допомога, а 33 – штучна вентиляція легенів. До закінчення періоду спостережень померло 9 чоловіків і 3 жінки.



Низький рівень тестостерону підвищує ризик смерті від коронавірусу / Unplash

Дослідники оцінювали рівень гормонів у кожного пацієнта, починаючи з першого дня в реанімації ще до того, як вони отримували будь-які інвазивні процедури. Зразки крові пацієнтів з COVID-19 перевірялися на наявність 12 гормонів, включаючи тестостерон і дигідротестостерон.

Як саме впливає тестостерон на перебіг коронавірус

Виявилось, що гормон допомагає регулювати імунні реакції організму, але якщо у чоловіка низький тестостерон, його імунна система занадто бурхливо реагує на проникнення різного роду вірусів та інфекцій.

В результаті, народжується так званий цитокініновий шторм, коли імунні клітини цитокіни виробляються в обсягах, що перевищують раціональні потреби для знищення патогенів. У разі відсутності екстреної медичної допомоги він може бути фатальним, як показали спостереження за пацієнтами в госпіталях Гамбурга.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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