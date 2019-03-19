Рівень депресії серед молоді збільшився на 60%, – дослідження

За останні 10 років рівень депресії серед підлітків і молоді збільшився на 60%. Такі дані демонструє дослідження американських експертів.

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США опитали близько 600 тисяч молодих людей, пише Time.

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З 2009 по 2017 рік кількість підлітків віком від 14 до 17 років, які переживали депресію, збільшилася на 60%, а від 18 до 21 – на 46%. Дані 2017 року підтверджують: кожен восьмий житель США віком від 12 до 25 років переживав депресію.

Ситуація з суїцидами погіршилася: з 2008 до 2017 року подвоїлися випадки суїцидальних думок, планів та спроб серед молоді.

Депресія – симптоми • пригнічення;

• втрата інтересу;

• неможливість відчувати радість;

• зменшення життєвої енергії, пасивність;

• тривога;

• сонливість або безсоння;

• низька концентрація;

• втрата апетиту;

• низька самооцінка;

• відчуття провини чи відчаю;

• думки про самогубство.

Однією з основних причин може бути збільшене використання смартфонів, соцмереж, геймінг і перенасичення інформацією. Попри те, що дорослі теж багато використовують це, технології мають більший вплив на соціальне життя молоді.

На рівень депресії впливають й інші фактори стресу – конкуренція під час вступу в коледжі, надмірна опіка і тиск батьків.

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