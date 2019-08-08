Рівень гемоглобіну свідчить про розвиток небезпечної хвороби

Гемоглобін – це білок, який міститься в еритроцитах (червоні кров'яні тільця крові), переносить кисень до клітин організму. Низький та підвищений рівень гемоглобіну вказує на ризик розвитку деменції.

Дослідники з Медичного центру Університету Еразма Роттердамського провели аналіз 12,3 тисяч людей, пише Neurology.

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За учасниками спостерігали протягом 12 років.

На початку експерименту в добровольців не було когнітивних проблем. Протягом 12 років у 1520 осіб було діагностували деменцію, при цьому переважна більшість (1194 осіб) стали страждати на хворобу Альцгеймера.

Деменція – що це? Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку. Частота деменції зростає з віком. В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей, щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб.

Протягом дослідження усім учасникам регулярно вимірювали рівень гемоглобіну.

В результаті та був виявлений зв'язок між показниками гемоглобіну і ймовірністю нейродегенеративного захворювання.

При високому рівні гемоглобіну ризик розвитку деменції підвищувався на 20%, хвороби Альцгеймера — на 22%.



Високий рівень гемоглобіну збільшує ризик хвороби Альцгеймера на 22%

При низькому гемоглобіні ризики зростали на 29% і 36% відповідно.

Цей зв'язок зберігався з урахуванням рівня освіти, показників артеріального тиску, наявності діабету, споживання алкоголю.

Норми гемоглобіну

для жінок: 120-140 г/л;

для чоловіків 130—170 г/л,

для дітей — 120—140 г/л.

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