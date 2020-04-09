Рівень кисню в крові важливіший за результат тесту на коронавірус, – експерт ЮНІСЕФ
Тести – важливі, але вони не допоможуть одужати пацієнтам з COVID-19. Є речі, які важливіші за масове тестування, зокрема контроль рівню кисню в крові та наявність запалення легенів.
Про це повідомила інфекціоніст, медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерина Булавінова в ефірі програм "Право на владу".
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За словами представниці ЮНІСЕФ, тестування безумовно важливе, але для контролю ситуації в країні, а ось людям, як потенційним пацієнтам треба забути про тести.
Важливо! Якщо у вас кашель, нежить і температура – не треба нікуди бігти та шукати способу протестуватися. Вам треба залишатися вдома, щоб не заразити інших людей.
Медичний експерт Катерина Булавінова зауважила, що для людей куди важливіше не підтвердження діагнозу, а лікування.Відтак, порадила, на що звертати увагу вирішуючи чи звертатися за допомогою до фахівців.
Якщо у вас немає такого пристрою, можна скористатися додатком, який є практично у всіх смартфонах. Це також може допомогти в ситуації, якщо захворів хтось із ваших близьких.
Як підсумок, Катерина ще раз наголосила, що тестування ніяк не вплине на клінічне рішення в лікаря, як вас лікувати у випадку запалення легенів. Тести – це для контролю ситуації в країні.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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