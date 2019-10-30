Рівень шуму в містах впливає на ризики смертельного захворювання
Вчені порівнювали умови життя людей, що проживають в тихих зелених районах і шумних частинах міста і прийшли до невтішних висновків. Рівень шуму – важливий фактор ризику смертельного захворювання.
Проживання в місцях з високим рівнем шуму і забруднення повітря підвищує ризик ішемічного інсульту. Група вчених з Іспанії виявила, що галасливі райони не тільки збільшують ймовірність настання інсульту, а й на 30% підвищують складність перебігу і наслідки хвороби.
Читайте також: Інсульт – судинна катастрофа: симптоми, перша допомога і профілактика
До традиційних ризиків відносять ожиріння, діабет, куріння, малорухливий спосіб життя і гіпертонію. Дослідження показало, що фактор несприятливого місця проживання – додаткова причина розвитку інсульту.
Суть дослідження
У дослідженні взяли участь майже 3000 осіб з Барселони, які проходили лікування від ішемічного інсульту в період між 2005 і 2014 роками.
Вчені аналізували стан пацієнтів в момент надходження до лікарні й після лікування, а також умови їх проживання — рівень шуму, рівень забруднення повітря і наявність паркових зон і скверів поблизу.
Хворі, які жили в тихих зелених районах, мали легший перебіг захворювання
Тихі зелені райони знижували ризики на 25%, показали дослідження.
Чим більше в районі було зелених насаджень, тим меншими були наслідки інсульту і навпаки у пацієнтів, що проживають у гучних районах, — розповіла старший автор дослідження Роза Марія Віванко.
Для ішемічного інсульту характерне закорковування кровоносної судини в головному мозку, який блокує кровотік і призводить до незворотних наслідків і поразок тканини.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.