Рівень шуму в містах впливає на ризики смертельного захворювання

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Шум у місті
Шум у місті / Shutterstock.com

Вчені порівнювали умови життя людей, що проживають в тихих зелених районах і шумних частинах міста і прийшли до невтішних висновків. Рівень шуму – важливий фактор ризику смертельного захворювання.

Проживання в місцях з високим рівнем шуму і забруднення повітря підвищує ризик ішемічного інсульту. Група вчених з Іспанії виявила, що галасливі райони не тільки збільшують ймовірність настання інсульту, а й на 30% підвищують складність перебігу і наслідки хвороби.

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До традиційних ризиків відносять ожиріння, діабет, куріння, малорухливий спосіб життя і гіпертонію. Дослідження показало, що фактор несприятливого місця проживання – додаткова причина розвитку інсульту.

 
Інсульт – що це?
Інсульт – порушення роботи й ушкодження тканин мозку, яке виникає внаслідок порушення його кровообігу. Виникає він через раптове припинення постачання крові до клітин мозку, через що вони починають відмирати.

Суть дослідження

У дослідженні взяли участь майже 3000 осіб з Барселони, які проходили лікування від ішемічного інсульту в період між 2005 і 2014 роками.

Вчені аналізували стан пацієнтів в момент надходження до лікарні й після лікування, а також умови їх проживання — рівень шуму, рівень забруднення повітря і наявність паркових зон і скверів поблизу.


Хворі, які жили в тихих зелених районах, мали легший перебіг захворювання

Тихі зелені райони знижували ризики на 25%, показали дослідження.

Чим більше в районі було зелених насаджень, тим меншими були наслідки інсульту і навпаки у пацієнтів, що проживають у гучних районах, — розповіла старший автор дослідження Роза Марія Віванко.

Для ішемічного інсульту характерне закорковування кровоносної судини в головному мозку, який блокує кровотік і призводить до незворотних наслідків і поразок тканини.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань дослідження
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