Рівень смертності через COVID-19 в Україні становить 2,7%, – Офіс Президента

Рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 2,7% від загальної кількості хворих. В ОП зазначили, що цей показний значно нижчий, ніж середньосвітовий.

Такі надані під час наради Кабміну з президентом щодо питань боротьби з пандемією озвучив голова МОЗ Максим Степанов, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Натомість під час наради підіймали питання щодо того, що Україна ще не досягла піку захворюваності, тому потрібно бути обережними через Великодні та травневі свята.

Натомість президент України Володимир Зеленський вважає надзвичайно важливим щоразу доносити про важливість карантину та комунікувати з населенням.

Так, усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми повинні розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин – тимчасовий, але надважливий. Що сьогодні такий пікнік чи такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації та роз'яснення – це надзвичайно важливо в такий складний час,

– заявив Зеленський.

Натомість прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав що понад 90% українських мереж аптек та магазинів забезпечили засобами захисту.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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